Атака на "Ямал", "Азов", "Івана Хурса" та "Костянтина Ольшанського": всі подробиці удару ЗСУ по флоту РФ

Сили оборони України у ніч проти 24 березня, окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" Чорноморського флоту РФ здійснили успішне ураження розвідувального корабля "Іван Хурс" та великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський".

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ураження цих кораблів.

Сили оборони України уразили російські ВДК "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі. За оцінками ВМС, ці судна не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук 25 березня повідомив, що під час ударів українські війська могли уразити ще один російський корабель – "Іван Хурс".

А вже 26 березня Плетенчук повідомив про атаку на десантний корабель росіян "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун".

Удар по "Азову" та "Ямалу"

Як розповіли в ГУР, під час операції було завдано удару по 13-му судноремонтному заводу ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля.

Відомо, що "Ямал" брав участь в анексії Криму 2014 року, а від 2017 до 2023 року – перебував на ремонті.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" були останніми робочими у чорноморській флотилії проєкту 775.

"Костянтин Ольшанський"

Після атаки українською протикорабельною ракетою "Нептун" російський великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", ймовірно, вже не повернеться до бойового чергування.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, ураження російського судна було здійснено ракетою ПКРК "Нептун", інша назва – Р-360.

Росіяни вкрали "Костянтин Ольшанський" в України 2014 року під час окупації Криму.

Судно дев’ять років стояло у бухті, і росіяни почали розбирати його на запчастини. На 10 рік війни окупанти зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому протягом року відновили "Костянтин Ольшанський".

"Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", – сказав Плетенчук.

Атака на корабель "Іван Хурс"

Після атаки на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" в окупованому Криму в Мережі з’явилися супутникові знімки з місця удару.

"Місце прильоту видно в задній частині судна", – пишуть експерти.

Супутниковий знімок із кораблем "Іван Хурс" / Фото: kiber_boroshno

У ГУР прокоментували стан Чорноморського флоту

Представник пресслужби ГУР Євген Єрін зазначив, що Чорноморський флот Росії вже значно менш боєздатний, його активність помітно зменшилася.

Він також додав, що судно "Ямал" отримало дуже складні ураження. Корабль мав крен на один із бортів і внаслідок ураження він ще щонайменше довго не буде в строю.

“Враховуючи те, наскільки раніше використовувалися кораблі Чорноморського флоту для здійснення певних заходів в акваторії Чорного мор, і наскільки ми зараз їх практично не бачимо, то ефективність його значно знизилася. Там ще залишається доволі великий корабельний склад, але ефективність його застосування завдяки діям Сил оборони, зокрема підрозділів Головного управління розвідки, значно зменшилися”, - додав Єрін.

Скільки ВДК залишилось в Росії

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 26 березня розповів, що від початку повномасштабної війни Україні вдалося знищити чотири великі десантні кораблі (ВДК) Чорноморського флоту Росії, а на ходу в окупантів залишились п’ять ВДК з 13, які були у ворога на початку повномасштабного вторгнення.

"Ямал" закінчив вже ремонт і мав вже виходити на випробування – отримав пошкодження – повертається в ремонт. "Азов" отримав пошкодження і залишається в ремонті. Тепер можна ще сюди додати "Костянтина Ольшанського". Тобто загалом було 14. П'ять залишається в строю станом на зараз. І п'ять фактично перебувають в ремонті разом із "Костянтином Ольшанським", - пояснив Плетенчук.

Також читайте Російські кораблі тонуть навіть в порту — міністр оборони Британії

Що стосується решти кораблів, то загалом у Криму росіяни ремонтують 15 пошкоджених суден.

"На жаль, якщо брати якісні показники, залишається в строю найнебезпечніші зразки озброєння – це носії крилатих ракет "Калібр". Серед яких є підводні й надводні човни, - зауважив він.

Дмитро Плетенчук також нагадав, що Україна знищила два кораблі-носії ракет: підводний човен "Ростов-на-Дону" і малий ракетний корабель "Аскольд".

"Тому в принципі їх десяток в середньому. Тому що ця цифра коливається залежно від боєготовності, залишається в строю. Проте вони мають проблеми з логістикою. І, як бачите, протягом тривалого часу вони не застосовуються", - підсумував речник ВМС ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: За ніч дістали аж 4 кораблі! ЗСУ атакували і судно "Костянтин Ольшанський", який РФ вкрала в України

Читайте також провідні новини дня: