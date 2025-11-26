Атака на житловий будинок у Києві: що відбувається на місці обстрілу та хто став жертвами РФ

Будинок, який обстріляли росіяни / © ТСН

Російські окупанти напередодні масовано атакували Київ дронами та ракетами. Росіяни вдарили по житловому будинку у Дніпровському районі столиці.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Житловий будинок росіяни атакували у ніч проти 25 листопада. Російський дрон влучив у 7 поверх. Після цього спалахнула сильна пожежа. Люди опинилися у вогняній пастці та просили про допомогу.

Рятувальники евакуйовували людей. Вдалось врятували 17 людей. На жаль, виявили двох жертв. Це — жінка та відомий український артист та декоратор Вадим Тупчій. Він жив та працював у квартирі цього будинку. Він відомий завдяки «Шоу довгоносиків».

Вадим Тупчій / © ТСН

Рятувальники уже закінчили розбір завалів. Сьогодні тут працюють комунальники.

«Скло все вибило, всі шоковані», — кажуть кияни.

Працівники місцевої адміністрації повинні вирішити, що робити із пошкодженим будинком.

Нагадаємо, у столиці загинуло семеро людей, ще 20 — постраждали, серед них є дитина. Удари прийшлися на кілька районів міста, спричинивши значні руйнування та пожежі.