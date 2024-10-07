Атака по Києву "Кинджалами" могла бути репетицією: яка існує загроза і до чого тут іменини Путіна

Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Ворог використав понад 80 засобів повітряного нападу.

Окрім ударних БпЛА, росіяни завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59 та ракетою невстановленого типу. А під кінець атака підняли три літаки МіГ-31К, які випустили по Україні три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Тривожна ніч та ранок у Києві

Під прицілом ворога цілу ніч та ранок перебував Київ. Столицю росіяни атакували ударними дронами. Вони йшли на Київ хвилями та з різних напрямків. Попередньо йдеться про півтора десятка російських дронів. Усі цілі, які загрожували столиці були знищені.

Як повідомляють у Повітряних силах, в результаті повітряного бою були знищені 32 ударних БпЛА, ще 37 локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Над Києвом та областю було збито дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Кияни добре чули гучну роботу ППО.

Як повідомляє КМВА, зафіксовані падіння уламків в трьох районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському, а мер Києва додає, що хвостову частину ракети знайдено в лісопарковій зоні у Деснянському районі. Пошкоджень зазнали: чотири автомобіля, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків. Люди не постраждали.

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Дрони "розбавлені" ракетами

За словами військового експерта Ігоря Романенка, після невеликої перерви, ворог продовжує здійснювати комбіновані повітряні удари по Україні, використовуючи за основу нападу БпЛА та ракети різного типу.

"Окрім "Шахедів" ворог цього разу використав ракету "Іскандер-М" з наземної пускової установки, вдарив з літаків аеробалістичними ракетами "Кинджал", а також використав тактичну авіацію завдавши удару ракетами Х-59 та Х-69. Це і є особливістю цієї атаки, бо до цього вони майже щодня атакували ударними дронами, змінюючи лише кількість засобів повітряного нападу. Цього разу понад 80 змішаних засобів повітряного нападу, що теж чимало", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Росія збільшує дронові атаки по Україні / Колаж ТСН.ua

Працюють вуха та очі нашої ППО

Генерал-лейтенант додає, що силами ППО було знищено 32 дрони. А ще 37 ударних БпЛА були локаційно втрачено, що теж непоганий результат.

"Це свідчить про гарну роботу наших підрозділів з радіоелектронної боротьби, які використовували засоби РЕБ для подавлення повітряних цілей противника. Ворожі дрони могли переходити на дуже низькі висоти, щоб маневруючи вийти з-під локаційного супроводження наших підрозділів радіотехнічних військ. Їх, до речі, називають очима та вухами нашої системи ППО. Не виключено, що частка "втрачених" дронів могла повернутися до Росії, або залетіти у сусідню Білорусь, що вже неодноразово траплялося", – пояснює Ігор Романенко.

Коли є Patriot – зникають "Кинджали"

Експерт підкреслює, що про результативність цієї атаки говорити зарано. Нашій ППО не вдалося збити ракету "Іскандер-М", а ось дві аеробалітичні ракети "Кинджал" все ж збили над Києвом та Київщині.

"Третій "Кинджал", на жаль, пройшов нашу ППО і долетів у район Старокостянтинова на Хмельниччині. Це свідчить про те, що там, де у нас є можливості з протиракетної оборони, а саме комплекси такі як Patriot та SAMP/T, то там є висока ймовірність, що вони чітко спрацюють та зіб’ють ціль, але там де таких комплексів немає – "Кинджали", на жаль, досягають, як мінімум, району цілі", – зазначає Ігор Романенко.

Путін атакував Київ "Кинджалами" / Колаж ТСН.ua

"Калібри" з моря та іменини Путіна

Військовий експерт підтверджує, що певну тривогу викликає те, що росіяни вивели у море сім кораблів з носіями ракет "Калібр". Тож він не виключає, що повітряний удар 7 жовтня міг бути репетицією перед більш потужнішим.

"Це тривожно, бо досить давно такого не було. Загальний залп "Калібрів" становить до 48 одиниць. Це серйозний показник. А до цього були повідомлення про підготовку та зосередження літаків стратегічної авіації, які є носіями ракет Х-101 та Х-555. Це може вказувати на те, що ворог готується у найближчий час застосувати більш потужний комплексний повітряний удар", – зазначає військовий експерт.

Божевільне вітання для російського диктатора

На думку Ігоря Романенка, путінські генерали можуть застосувати у цій атаці до сотні "Шахедів", щоб спробувати ними виснажити нашу ППО, а потім доповнити атаку ракетами зі стратегічних бомбардувальників та "Калібрів" з моря.

"Вірогідність такої атаки дуже висока. Як відомо, 7 жовтня, день народження у Путіна. Тому російські генерали можуть зробити такий кровавий "подарунок" для свого царя-батюшки. Удар вони можуть нанести не обов’язково саме у цей день, можуть відтягнути на 2-3 доби. Тому я б дуже рекомендував у найближчі дні чітко дотримуватися команд щодо повітряної тривоги і у разі її оголошення йти до укриття. А обслуговуючому персоналу засобів протиповітряної та протиракетної оборони старанно готуватися для відбиття можливої атаки", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві пролунали вибухи, працюють сили ППО.

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