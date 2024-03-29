Обстріл Запоріжжя: як у місті ліквідовують наслідки ударів та яка там ситуація

На місці падіння уламків російських дронів у Запоріжжі тривають аварійні роботи. Напередодні окупанти атакували місто безпілотниками - двох людей поранено, потрощено понад сотню приватних будинків. Постраждалим, окрім комунальників, допомагають волонтери, адже покрівлі треба латати спішно, аби дощ не понищив рештки майна.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Волонтери допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів.

"Роботу перекладаю на колег, йду з роботи звісно, так вже освоїв професію - і шифер кладемо, і дах розбираємо, цвяхи забиваємо", - каже волонтер Запорізького осередку "Добробат" Роман Сизов.

Роман доєднався до волонтерів після однієї з масованих атак на Запоріжжя восени 2022 року. Каже, зрозумів, наскільки людям важлива допомога та підтримка, надто у перші години і дні після руйнувань.

Волонтери відновлюють пошкоджені будівлі

"Складніше морально, тому що бачимо такі речі, які скажемо так - які в звичайному житті не хотілося б бачити", - каже Роман Сизов.

Поряд з будинками гори будівельного сміття, залишки вцілілих речей - самим упоратися з лихом під силу не всім господарям.

Пані Тетяна працює в дитячому садочку. Каже, не уявляє, як відновити понищене за одну лише маленьку зарплатню.

Міська влада обіцяє допомогу матеріалами, будуть і разові грошові виплати - пільговикам по 15 тисяч гривень, іншим постраждалим - по 10. Найнагальніші роботи - перекриття дахів виконають безкоштовно аварійно-рятувальна служба та волонтери. Вони працюють одразу на кількох будинках. А загалом під час останньої атаки безпілотників у місті потрощило майже сотню хат. Є й такі, що не підлягають відновленню.

Пошкоджені будинки у Запоріжжі

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Нагадаємо, вночі російська армія атакувала безпілотниками Shahed південно-східні регіони України. Основний удар БпЛА ворог сконцентрував по Запоріжжі та області, там дрони маневрували над житловими кварталами та промисловими об’єктами.

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