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Атака по Запоріжжю: що зараз відбувається у місті після масованих обстрілів (відео)
Російські окупанти напередодні атакували місто Запоріжжя. Зараз потерпілі оговтуються від наслідків обстрілів.
У Запоріжжі оговтуються після атаки російських «Шахедів», яка сталась 7 липня. Кілька російських залізяк поцілили по приватному сектору, університету та обласному ТЦК. Двадцятеро людей, серед яких двоє військових роти охорони, постраждали.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.
У Запоріжжі ціллю окупантів став університет «Запорізька політехніка». Зруйновано два корпуси із високовартісним спеціалізованим обладнанням, потрощено гуртожитки.
«Влучання ворожого БПЛА спричинив пожежу нашої покрівлі, зруйновано стіни, перекриття в цьому корпусі, дуже сильно також постраждав наш 4 корпус там, де є машинні зали та розташоване виробниче обладнання. Будемо проводити експертизу, приймати рішення щодо можливості далі відновлювати частину цього приміщення», — каже ректор Запорізького національного університету «Запорізька політехніка» Віктор Грешта.
У момент ударів у навчальному закладі були викладачі та лаборанти, вони встигли добігти до укриття. Нині рятувальники демонтують плити, а студенти та викладачі розчищають від уламків та скла побиті аудиторії та приміщення.
Тоді внаслідок російського терору постраждали 20 людей, серед них двоє військових з роти охорони ТЦК — це хлопці, яких перевели з фронту після поранень. На місцях влучань зайнялись масштабні пожежі, їх приборкували її понад сотня рятувальників.
Російські дрони також вгатили і по приватному сектору. Окупанти поруйнували хату пані Ірини. У жінки струс мозку, а в будинку потрощено все, вікна, двері, стеля посипалася в кімнату. Родина ночує у родичів. Зранку ж повертаються додому, аби розібрати уламки та бодай щось відновити. Ірина досі із жахом згадує той страшний ранок.
«Я бачила, що летять „Шахеди“, а в мене кицьки та кошенята, я їх почала збирати і не добігла, мене цеглою ось сюди вдарило, стеля на мене впала, голова розбита, кров! навіть зараз мені погано, але я все одно приходжу», — каже Ірина Корж.
У жінки зо двадцятеро котів, одна пухнаста загинула, ще двоє обгоріли. Частину вусанів вдалось відшукати, але їм нині нема де жити. Жінка намагається бодай когось з вусанів прилаштувати.
Загалом внаслідок ударів російських дронів потрощено понад три десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожитки, комунальні та освітні об’єкти.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 новини 9 липня. МАСОВАНА КОМБІНОВАНА АТАКА! Повітряна тривога тривала ВСЮ НІЧ!