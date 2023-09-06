Атака ракетами по ринку в Костянтинівці: все, що відомо про російський обстріл (фото, відео)

Внаслідок ворожої атаки під завалами опинилися люди, тож зараз на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Російські окупанти 6 вересня атакували ракетами С-300 ринок у Костянтинівці на Донеччині. Наразі відомо про 16 загиблих на місці ворожої атаки та про 31 постраждалого.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетний удар по Костянтинівці.

Обстріл Костянтинівки

Першим про ворожу атаку по Костянтинівці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, заявивши про "жахливий терористичний акт росії". Спершу повідомлялося про 16 загиблих та 20 постраждалих, однак їхня кількість може зрости.

Так, згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив про 16 жертв російської атаки та про 28 травмованих, серед яких один рятувальник. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про загибель дитини. А Донецька обласна прокуратура повідомляє про 31 пораненого.

На місці ракетного удару працюють рятувальники, поліцейські та медики. Надзвичайники загасила пожежу, яка там спалахнула на площі 300 кв. м. Внаслідок атаку пошкоджені близько 30 торгових павільйонів. ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбирання завалів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетний удар по ринку Костянтинівки. Останні подробиці із місця трагедії

Обстріл Костянтинівки Фото: "Типичная Константиновка"

Обстріл Костянтинівки 6 вересня / Фото: Ігор Клименко

Обстріл Костянтинівки 6 вересня / Фото: Ігор Клименко

Що відомо про руйнування

За попередніми даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок атаки по Костянтинівці пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративна будівля та п’ятий поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об’єктів.

Фото з місця ракетного удару по Костянтинівці / Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото з місця ракетного удару по Костянтинівці / Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото з місця ракетного удару по Костянтинівці / Фото: Донецька обласна прокуратура

Реакція Зеленського на удар по Костянтинівці

Президент України Володимир Зеленський виклав відео з моментом ракетного обстрілу ринку в Костянтинівці та висловив співчуття рідним загиблих.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", – підписав відео глава держави.

"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Якнайшвидше треба перемогти це російське зло", – наголосив Зеленський.

Зеленський опублікував відео моменту удару по ринку у Костянтинівці

Прокуратура відкрила справу

Після обстрілу ринку в Костянтинівці у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах зайнялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 особа зазнали поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога", – йдеться в заяві прокуратури.

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