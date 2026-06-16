Атака РФ на Києво-Печерську лавру: коли розпочнеться відновлення Успенського собору та скільки часу це займе

Коли розпочнеться відновлення даху Успенського собору у Києво-Печерській лаврі

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Відновлення Успенського собору, який постраждав унаслідок атаки російського безпілотника на Києво-Печерську лавру 15 червня, може розпочатися вже найближчим часом.

Що зараз відбувається на даху Успенського собору

У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» кажуть, що ще підраховують збитки, завдані російською атакою. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції на даху Успенського собору, демонтуючи обгорілі крокви та спускаючи донизу шматки обсмаленої вогнем мідної покрівлі.

«Перш ніж давати якісь прогнози по реставрації чи реконструкції пошкодженого даху собору, потрібно оцінити масштаби отриманих пошкоджень. Таке дослідження ще триває, рятувальники ще працюють на об’єкті», — пояснили ТСН.ua у пресслужбі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

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Заповідник чи КМДА: хто має створювати комісію

Як стало відомо ТСН.ua, Міністерство культури України звернулося до КМДА щодо створення комісії з відновлення пошкодженого даху Успенського собору.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА підтвердили, що таке звернення дійсно було. Окрім того, потрібно внести зміни до постанови № 1342, яка регулювала питання стосовно пошкоджених об’єктів культурної спадщини, а зараз ще є постанови № 713 та № 473.



«Наразі ми детально вивчаємо всі нормативні документи, аби розставити юридичні акценти у питанні відновлення даху Успенського собору. У будь-якому випадку Департамент охорони культурної спадщини КМДА буде долучатися до роботи відповідної комісії, яку має створити балансоутримувач та власник об’єкта — Національний заповідник», — розповіла ТСН.ua директорка Департаменту Марина Соловйова.



Вона додала, що першочерговим кроком для початку будь-яких робіт є саме формування цієї комісії, за результатами роботи якої всі її члени мають підписати відповідний акт щодо відновлення даху собору.

Скільки триватиме відновлення пошкодженого собору

«У акті визначається, чи пошкоджені конструктивні елементи будівлі. З того, що я бачила на власні очі в Успенському соборі, то конструкції дійсно пошкоджені унаслідок російської атаки. Тому потрібно підготувати науково-проєктну документацію з відновлення, у якій буде і кошторисна документація, а до роботи будуть залучені фахівці-архітектори. Після цього фахівці зможуть сказати, скільки коштуватимуть відновлювальні роботи і скільки вони триватимуть», — пояснює Марина Соловйова.

Вона не виключає, що протиаварійні та консерваційні роботи на даху Успенського собору можна виконати без науково-проєктної документації. Тобто захистити конструкцію собору від потрапляння дощу і від негоди.

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«А реставрація пошкодженої споруди має відбуватися виключно по науково-проєктній документації», — додає Марина Соловйова.

Зазвичай розроблення такої документації займає досить багато часу, подекуди 1–1,5 року. Але директорка Департаменту каже, що, враховуючи значущість споруди, у цьому випадку роботи виконають значно швидше.

«Якщо буде відповідне фінансування, то я не думаю, що підготовка науково-проєктної документації займе стільки часу. Тим більше, якщо за справу візьметься досвідчений архітектор і усі будуть працювати дуже швидко і на результат, то, я гадаю, що все буде виконано набагато швидше. Тим більше, що до цього процесу долучається керівництво держави, Міністерство культури і прем’єр-міністерка. Якщо всі спрацюють правильно, то все відбудеться значно швидше. І пошкодження на соборі будуть дуже оперативно усунені», — підсумовує Марина Соловйова.

Історія повторюється: чого прагнуть варвари з Москви

Нагадаємо, Успенський собор Києво-Печерської лаври почали відбудовувати у 1998 році, роботи тривали два роки.

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До цього часу він простояв у руїнах 59 років. Святиню світового значення знищили у 1941 році за наказом з Москви. Більше того, до собору завезли інші культурні цінності з усього Києва і підірвали вибухівку, коли столицю України захопили німці. Комуністи з Москви роками брехали, що собор підірвали нацисти.

Відновлювали Успенський собор за часів керівництва Києвом мера Олександра Омельченка у 1998–2000 роках. Він, до речі, неодноразово заявляв, що собор зруйнували варвари, але після відбудови святиня більше ніколи не буде зруйнованою. Як бачимо, рука варварів знову потягнулася з Москви, щоб знищити святиню, але, на щастя, пошкодила лише її дах.

Дата публікації 12:32, 15.06.26 Кількість переглядів 115 Київ пережив удар небаченої сили! Росіяни нищать унікальні споруди!

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