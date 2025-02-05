Атака росіян на знімальну групу ТСН: як все було і у якому стані поранений оператор

За 10 місяців навколо Вовчанська й у самому вщент зруйнованому місті на півночі Харківщини українські воїни знищили вже не одну повноцінну бригаду окупантів. Останнім часом 70% від загальної кількості протистоянь - це ураження різного типу безпілотниками. Причому з обох сторін.

Разом з екіпажем українських ударних безпілотників 57 окремої мотопіхотної бригади на позиції під Вовчанськ виїхала і знімальна група ТСН. Під час знімання журналістів атакував ворожий дрон і оператор ТСН Павло Бориско отримав поранення. То ж довелось провести термінову евакуацію до медичного стабпункту.

Усі деталі – в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного

"Дорогою до українських позицій на Вовчанському напрямку ТСН запитувала наших супроводжуючих про далекосяжність ворожих дронів. Звісно, навіть не уявляючи, що з одним із них доведеться зіткнутися у найближчі години", – зауважує Олександр Моторний.

Українські військові намагаються протидіяти ворожим дронам за допомогою карабіна. Але тут є одне – безпілотник треба підпустити близько. А ще дорогу до позицій росіяни дистанційно мінують протипіхотними мінами.

Військовий показує карабін

"Це дистанційне мінування! Вони закидають квадрати повністю! Подходи всі, повістю мінують", – каже військовий.

Сильний туман, цього ранку вимушено відтермінував ще й перші вильоти українських FPV на Вовчанськ. Через туман ворожа артилерія активно не стріляє. Зазвичай, свої перші борти, розповідають пілоти 57-ої мотопіхотної, вони готують ще вдосвіта. І трапляється, за світловий день стартують мало не по півсотні разів. Зараз рашиська техніка у місто геть не заїжджає. У пам’яті окупантів, вочевидь, ще свіжі спогади, про нещодавню спробу величезною колоною заїхати у Вовчанськ.

"У нас був масований штурм – дуже великий штурм. На Вовчанськ у нас зайшло 17 одиниць техніки. І 90% із них - спалені там стоять уже! Це все відпрацював наш батальйон", – каже "Локі", споряджаючий екіпажу FPV дрона 57 ОМПБр.

Околиці Вовчанська

Туман і мряку московити зазвичай використовують для своїх піхотних атак. Щойно почав розвіюватися туман і розвідники помітили окупантів – “Тигрик” узяв до рук пульт від дрона. Московити вигнали у поле своїх копачів, ймовірно як приманку – увімкнувши потужний РЕБ. При заході на ціль, наш дрон утратив керування. На майданчик для старту за лічені хвилини – “Локі” підготував і встановив наступний борт. Ворожий FPV у той момент, ймовірно перебував у секторі на чергуванні. У момент удару біля стартової позиції перебували один із членів екіпажу, що готував українську пташку до вильоту та оператор нашої знімальної групи, Павло Бориско, що фільмував підготовку дрона до польоту. Обидва отримали – множинні поранення.

"Це були дуже складні кілька десятків хвилин після удару ворожого дрона. Але бойові медики, не зважаючи на загрозу повторного удару, дісталися точки евакуації максимально швидко! Ще хвилин за 20 обидвоє поранених були на оглядових столах у стабпункті. Автомобілі швидкої у той час вже виїхали за пораненими із Харкова", – зауважує Олександр Моторний.

Українські військові готують дрон до вильоту

"З кожною хвилиною мені стає краще, дякуючи нашим військовим, які швиденько приїхали – евакуювали, дякуючи військовим, які на стабіку допомогли мені, ну і дякуючи нашим медикам, які мене швиденько забрали. І потім вже привезли сюди – в лікарню", – каже Павло Бориско, оператор ТСН

Ближче до вечора Павла прооперували у Харкові. Медики запевнили: стан нашого колеги стабільний. Загрози життю немає. Він, неодмінно має повністю одужати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 07:00 5 лютого. ОБСТРІЛ ЗНІМАЛЬНОЇ ГРУПИ ТСН та МАСШТАБНА пожежа на НПЗ у Росії!

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