Атака Росії по Україні 29 грудня: навіщо Путін витрачає ракети на Київ та до чого тут помста за Різдво

Київ пережив одну з найпотужніших атак Росії, яка підступно завдавала ударів по цивільних об’єктах міста майже п’ять годин поспіль.

Над столицею було збито понад три десятки повітряних цілей. За інформацією КМВА, противник застосував для атаки по Києву баражувальні боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32, балістичні ракети С-300, крилаті ракети Х-101/Х555, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Чого Путін досягнув цим ударом

Внаслідок атаки вибухи пролунали в чотирьох районах столиці – Подільському, Шевченківському, Святошинському й Дарницькому. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, складські приміщення. Постраждали внаслідок ракетного удару 30 осіб, 9 людей загинуло.

Ліквідація наслідків ракетного удару ворога по Києву / Фото: ДСНС Києва

Росія завдала ударів саме по цивільних об’єктах. Вдруге за час війни постраждала станція метро "Лук’янівська". Ворог влучив у недобудований бізнес-центр поряд із нею, але незважаючи на зовнішні ушкодження, станція вже відновила свою роботу.

Через ворожу атаку спалахнула пожежа в одному зі складських приміщень у Подільському районі. Через сильне задимлення погіршився стан повітря, мешканцям навіть було рекомендовано обмежити перебування на вулиці.

За інформацією КМВА, об’єкти з електропостачання та водопостачання не постраждали, також не зазнали ушкоджень об’єкти з теплопостачання і газопостачання.

Залякування і психологічний тиск

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що ракетний удар по Україні – це насамперед морально-психологічний вплив ворога на цивільне населення. А від завдавання ударів по Києву росіяни отримують особливе задоволення.

"Завдаючи удару по столиці, ворог діє навмання – якщо не вдалося влучити по наміченій цілі, то він потирає руки від того, що ракета влучила в житловий будинок або поряд із метро. Їм це в радість. Я гадаю, що сьогоднішня атака не була спеціальним випробуванням роботи нашої ППО. Це був потужний і жорстокий удар з одним бажанням – посіяти якомога більше страху, горя і паніки серед киян. Адже, на думку ворога, Київ – це центр ухвалення рішень. У них одне на меті – морально та психологічно тиснути на киян і хизуватися цими "успіхами" на російському телебаченні", – розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Ліквідація наслідків ракетного удару в Києві / Фото: ДСНС

Помста за Різдво

На думку військового експерта, росіяни хочуть завдати Києву шкоди саме перед Новим роком, щоб очорнити це свято страхом і кров’ю.

"Перед Різдвом Путін і його поплічники здійснили атаку дронами на Київ. Для чого, яка ціль? Їх дратує, що велика кількість українців відмовилися від Різдва 7 січня та вирішили святкувати за новим календарем – 25 грудня. А це для них бунт! Це відмова від їхньої кагебістської православної церкви. Тому вони завдали удару "Шахедами" по Києву напередодні свята заради помсти. Гадаю, що і під Новий рік треба бути готовими до чергової атаки ворога", – каже Ігор Романенко.

Обережніше з інформацією про "прильоти"

Експерт зазначає, що ворог дуже ретельно готується до кожної повітряної атаки, аналізує всі результати вже раніше завданих ударів.

"Перед завдаванням кожного повітряного удару ворог проводить ретельну розвідку. Вони аналізують, що саме працювало по їхніх ракетах чи дронах, намагаються з’ясувати інформацію про розташування наших систем ППО, щоб створити безпечні маршрути для своїх ракет. Також дізнаються про стан об’єктів, де вже були влучання. Тому треба бути дуже обережними і не давати цієї інформації ворогові, розміщуючи фото й відео наслідків ударів у соціальних мережах. Бо це фактично вихідні дані для наступних ударів", – додає Ігор Романенко.

Чому стаються повторні влучання

Також експерт не виключає, що повторний ракетний удар біля столичної станції метро "Лук’янівська" міг бути, на жаль, наведенням. Адже поряд розташований завод "Артем", який у радянські часи був задіяний в оборонній промисловості з виробництва ракет. Від початку війни росіяни вже вчетверте завдають ракетних ударів поряд із заводом.

"По військових об’єктах ворог працює, опираючись на дані своєї розвідки. Вони використовують дані, отримані від своєї агентури, яка у них, на жаль, є. У них особлива увага до великих підприємств. Причому незважаючи на наші заяви, що підприємство роками стоїть пусткою. Але ворог усе перевіряє, використовуючи агентуру. Або переглядає супутникові знімки, і якщо бачить біля якогось об’єкту підозріле скупчення автомобілів – завдає удару. Згадайте, як було завдано удару по 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді – помітили скупчення авто й поцілили. Тому всі об’єкти, які цікавлять ворога, перевіряються його агентурою. Отримані знімки та відео аналізуються, а потім ухвалюється рішення щодо визначення подальших цілей на наступний ракетний удар", – пояснює Ігор Романенко.

Станція метро "Лук’янівська" знову постраждала від ворожих ракет / Фото: КМДА

Потужність ударів наростатиме

Ми поцікавилися у військового експерта, чи буде завдано по Києву ще потужніших ударів, ніж той, що місто пережило 29 грудня.

"Ескалація ударів залежатиме від можливостей противника. А така можливість у Росії, на жаль, є. Вони ставлять собі амбітні завдання. Лише послухайте, що заявляє вище керівництво Росії – захопити нові міста і ледь не всю лівобережну Україну! Звісно, що ці заяви пустопорожні, але щоб хоч якось їх підкріпити, вони завдають масованих ракетних ударів по Києву, щоб показати своєму загалу їхню могутність. Нам треба вистояти в цьому протистоянні, а для цього постійно посилювати нашу ППО, і не лише у столиці – це єдина можливість вберегти міста і людей", – зазначає Ігор Романенко.

Не шкодують мільярдів на ракети

Кажуть, що сьогоднішня масована атака по Україні коштувала Росії щонайменше 1,27 мільярда доларів. Ігор Романенко запевняє, що його зовсім не дивують такі цифри, бо у РФ накопичені мільярди від продажу нафти й газу.

"Путіну зовсім не шкода викидати на вітер мільйони доларів у вигляді намарно витрачених ракет. Він чітко знає, чого хоче. Звірячими атаками на українські міста він хоче домогтися так званого перемир’я на вже захоплених українських територіях. Але це зовсім не означає, що він зупинить війну. Йому потрібен час, щоб відновитися, закріпитися на захоплених територіях, провести там псевдовибори і продовжити агресію. Тому Путін поспішає, бо наші західні партнери можуть нарешті переосмислити ситуацію і надати нам потужну військову допомогу, а тоді війна буде подовжена і, найімовірніше, не на користь російського диктатора. Він добре розуміє цей ризик, тому і здійснює ракетні удари", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що будуть нові атаки Путіна на Київ: експерт розповів, коли очікувати ударів та що може стати ціллю.

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