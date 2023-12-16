Атака "шахедів" на Херсонщину: відео перших хвилин після влучання по лікарні

У поліції опублікували відео прильотів дронів Shahed по лікарні під Херсоном. У момент удару там були люди. Усі подробиці нічної атаки дронами - дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Дрони "накрили" Херсон

Сьогодні, 16 грудня, російські окупанти вкотре атакували Херсонщину дронами-камікадзе Shahed. Зокрема, під удар потрапив медичний заклад. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Чергова страшна ніч у Херсоні. Вночі окупанти запустили "шахеди", ціллю яких стали житлові квартали, будівлі медичної установи, навчальний заклад. Зокрема під удар потрапив й медзаклад, де якраз перебували патрульні та працівники лікарні”, - каже він.

На початку відео люди перебувають у приміщенні медзакладу на першому поверсі. Чути звук мотора "шахеда", потім — вибух та звуки сигналізації.

Після цього поліцейський виходить на вулицю, аби подивитися, що з автівками. Він каже колезі, що побило скло.

Згодом знову чути звук дрона. Лунає ще один вибух. Правоохоронець фільмує полум'я на вулиці. Він забігає до будівлі, каже, що машина побита. Закликає всіх йти до підвалу.

Момент удару по лікарні на Херсонщині

Наслідки прильоту

Унаслідок російської атаки було пошкоджено службовий автомобіль поліції, але обійшлося без втрат серед особового складу. У медичному закладі знищені адміністративний корпус, приймальне відділення та лабораторія. Під час атаки один із лікарів отримав поранення.

Дронові атаки України

Нагадаю, що Херсонщина постійно обстрілюється ворогом. За останню добу агресор випустив по регіону майже 500 снарядів. Про це у Телеграм вранці 16 грудня повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 483 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них - 3 Shahed. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - каже Прокудін.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, протягом останньої ночі російські сили випустили по Україні 31 "шахед", з яких 30 були знищені ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Атака шахедів на Херсонщину: відео перших хвилин після влучання. Під обстріл потрапила лікарня".

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