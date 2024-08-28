Обстріл Запоріжжя "Шахедами": куди "прилетіло" і скільки людей загинуло (фото, відео)

Російські окупанти напередодні атакували Запоріжжя: відомо про трьох загиблих. У лікарні померла 86-річна жінка, яка зазнала тяжких опіків під час нічної атаки дронів.

Загалом поранених шестеро. Унаслідок "прильотів", потрощено вікна в майже 20 багатоповерхівках. Побито понад чотири десятки приватних будинків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Російські окупанти атакували приватний сектор одного із районів Запоріжжя. Тут у власному будинку загинув 61-річний Олександр. За життя його 86-річної матері боролися лікарі, але опіки виявилися занадто тяжкими - жінка померла. У помешканні поруч загинула літня жінка.

Окупанти атакували житлові будинки у Запоріжжі

Сусідній будинок пані Тетяни теж постраждав від ворожого дрона - її чоловіка поранило, він у лікарні.

"Коли стався вибух - скло та штукатурка на нього посипалася та рамою придавило. Приїхали пожежні почали гасити, можна було одразу погасити, але "Шахеди" літали над нами, вони в укриття ходили", - каже Тетяна, жителька Запоріжжя.

Тетяна

За кілька вулиць також поцілив російський дрон - у пані Олени вщент зруйновано майстерню, яку збудували разом із чоловіком, тут виготовляли меблі.

"Відбудуємо! Найголовніше, аби сусідська недокраїна розпалася", - каже жителька Запоріжжя Олена Павлюк.

Один з уламків зачепив жінці руку, отримавши медичну допомогу від госпіталізації вона відмовилась. У стаціонарі залишається один чоловік - його стан стабільний. Російські дрони пошкодили більше 20 приватних будинків, люди розбирають завали - затуляти діри у дахах та вікнах допомагають і волонтери. Вибуховими хвилями у місті також потрощено 12 багатоповерхівок.

Росіяни знищили будинки та вбили людей у Запоріжжі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 28 серпня. 4 загиблих у Кривому Розі! Нові ліміти з картки на картку!

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