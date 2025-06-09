Атака України на російські аеродроми та Кримський міст: що відомо про унікальні спецоперації

Україна провела унікальні операції проти окупантів РФ / © ТСН

Реклама

Сили оборони України уразили Кримський міст, російські аеродроми, нафтобази, пускові установки тих «Іскандерів», якими вбивають росіяни мирних людей в Україні. Ну і вишенька на торті — операція «Павутина 2.0». Так назвали її самі шоковані московити.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента «ТСН. Тижня» Олександра Загороднього.

Перед масованою атакою російських злочинців по українських містах «добрі» безпілотники масово летять на їхню територію. Це удар по заводу військової електроніки в Орловській області, аеродрому «Брянськ». Там знищено гвинтокрил Мі-8 та пошкоджено Мі-35 та нафтобазі в Енгельсі.

Реклама

Нафтобаза непроста. Саме з неї відвантажують пальне для російських бомбардувальників. Відвантажували. Горить щонайменше 3 резервуари.

Кстово — містечко під Нижнім Новгородом, там горить нафтопереробний завод «Лукойла». Безпілотники спокійно здійснюють віраж, місцеві встигають роздивитися його конструкцію. Нафтобаза палає в кількох місцях.

Крим, аеродром Октябрський, після атаки дронів півнеба затягнуло густим димом.

Вибух стався на пускових установка ракет «Іскандер М» у Брянській області — історичні кадри, вперше українським військовим вдалося вистежити і знищити таку «жирну» ціль. Ну і зрештою це Су-35, який догоряє в Брянській області.

Реклама

«Дивіться скільки подій лише цього тижня! Неймовірно, але підрив Кримського моста стався теж цього тижня — у понеділок! І хоча місцева окупаційна влада переконує, що з мостом все в порядку, гляньте на ці черги на Чонгарі — більшість автотранспорту з Криму направляють в об’зд моста» — йдеться у сюжеті ТСН.



А це вже класика від СБУ. У цій службі навмисно чекають кілька днів на реакцію росіян. І вона з’явилася. У їхньому МЗС заперечили, що українські дрони знищили 4 десятка стратегічних бомбардувальників та інших літаків. Як він написав «І близько нема нічого подібного!». І після цієї заяви СБУ оприлюднює ось це відео з десятками палаючих літаків. Тут чітко видно як безпілотники вилітають з фури і спокійно обирають собі жертву, і ніхто їх навіть не намагається збити.

Операція “Павутина” / © скриншот з відео

Росіяни намагаються приховати масштаб трагедії, на місце знищених літаків притягнули старі списані, мовляв дивіться, все на місці. А вцілілі літаки розпихали по найвіддаленіших аеродромах. Один з Ту-160 знайшли аж в Анадирі. Це за 6600 кілометрів від України і головне, що поряд з цим аеродромом немає жодної автодороги, туди не можна під’їхати на вантажівці з дронами. Вони загнали свої літаки реально на край світу. Різниця в часі — 10 годин.

Усього тиждень тому росіяни спокійно, не криючись доправляли на свої аеродроми ракети, а сьогодні ховають на краю світу.

До речі фури, схоже вони стали тим козерем, про який нас так вперто випитував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Фурою підірвали Кримський міст у 2023 році, фурами підвезли сотні безпілотників до головних військових аеродромів Росії у 2025 році. І справді, якщо нам не дають далекобійні ракети, то як нам інакше доправляти вибухівку до ворожих складів, нафтобаз та аеродромів.

Реклама

Практично ніхто зі світових лідерів не горить бажанням висловлюватися про операцію «Павутина». Вони й досі шоковані винахідливістю українських спецслужб. Ця нова тактика, яка вимагає від них усіх вигадувати нові засоби протидії подібним спецопераціям. Але українці вигадують нові — у суботу з кількох вагонів військового ешелону вилетіли десятки дронів, які знищили практично усю військову техніку — 13 танків, кілька десятків до одиниць іншої бронетехніки. Така собі «Павутина 2.0». Про це повідомили самі окупанти.

«Хотілося б уточнити у росіян, їхнє СВО все ще йде по плану? Особливо демілітаризація. З Чорноморським флотом питання майже вирішили, з бронетехнікою практично теж. Рештки стратегічної авіації — в Анадирі. Кримський міст ще стоїть, але ж ще не вечір! Але ворог дуже сильний. Є в нього ще і стратегічні бомбардувальники і танки і одноразові солдати для м’ясних штурмів. Але тут головне, те, що вони починають нас боятися», — наголошує кореспондент ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ЛОТЕРЕЯ" на ЖИТТЯ! ПОПРИ РИЗИКИ з КОСТЯНТИНІВКИ не поспішають виїздити! СПЕЦРЕПОРТАЖ ТСН