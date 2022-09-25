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Атаки дронів в Одесі: військовий експерт розповів, чи загрожує місту наступ армії РФ

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Атаки дронів в Одесі: військовий експерт розповів, чи загрожує місту наступ армії РФ

Росія використовує іранські дрони для того, щоб завдавати ударів.

Це не означає, що Одесі загрожує повномасштабне вторгнення окупаційної армії, проте окупанти можуть і надалі атакувати місто дронами-камікадзе. 

Про це в етері ТСН сказав військовий експерт Олександр Коваленко

"Складається таке враження, що нібито щось готується масштабне та глобальне щодо Одеси. Але насправді, ні. Росія використовувала іранські дрони-камікадзе Shahed 136 для того, щоб завдавати удари по місту. Це боєприпас великого калібру, який вони використовують для того, щоб знищувати важкоброньовану техніку, наприклад, танки. Також їх можуть запускати по будівлях. Ці дрони можуть використовуватись безпосередньо в зонах бойових дій. При тому, якщо техніка рухається, цей БпЛА не може її знищити, бо вони розраховані на статичні об'єкти", - пояснив Коваленко. 

Військовий експерт зауважив, що таким чином Росія намагається економити свої ракети. 

"Якщо врахувати те, що по Одесі зараз немає ракетних ударів, то РФ замінила їх дешевшими методами. Супроводжують Shahed 136 дрони Mohajer-6. Одного такого було збито та захоплено. Його вже вивчають: ЗСУ і не тільки. Це не свідчить про те, що Одесі загрожує вторгнення. Проте є висока загроза атаки дронів", - наголосив Олександр Коваленко. 

Нагадаємо, у неділю, 25 вересня, Одесу знову атакували іранські дрони-камікадзе. Загалом на Одесу росіяни запустили чотири дрони-камікадзе, один з них вдалось збити, три - поцілили в адміністративну будівлю в центрі міста.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
267
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