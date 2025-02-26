Атаки на Київ щоночі: експерт назвав головний задум Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала Україну в тому числі майже 27 тисячами дронів. Це кількість тільки тих, які українські Сили оборони збили. Як відомо, частина цих БПЛА — "Шахеди".

За словами військового експерта Романа Світана, зараз Росія вийшла в цьому напрямку на номінальний режим роботи.

"Шахеди" виготовляються у три зміни, 24\7. Було збільшено кількість майданчиків, де відбуваються крупновузлові роботи. Однозначно, що дрони будуть атакувати Україну до кінця війни. Але буде збільшуватись і кількість знищених БПЛА", — каже в коментарі для ТСН.ua Світан.

Та прогнозує, що у України є шанси боротися з такими атаками, збільшуючи кількість засобів РЕБ.

Чому активніше атакують столицю

На це питання Роман Світан каже, що відповідь тут однозначна.

"У них, окупантів, зараз задача тиснути на суспільство, примушуючи до капітуляції. А де краще тиснути дронами? Там, де є компактна цивільна житлова забудова. Тобто столиця. Чиста арифметика. Те, що потрібно зараз робити — навколо столиці організовувати подвійну кругову оборону, витрачатись на це та бути готовими до того, що росіяни будуть "кошмарити" Київ. Щоб дрони та ракети збивались за межами міста, треба переглядати систему оборони міста", — каже аналітик.

До цього Роман Світан додає, що в тому випадку, якщо війна призупиниться, то ворог скоріш за все спробує якомога швидше накопичити більше ударних БПЛА.

"Ми можемо збивати 200-300 БПЛА, але якщо росіяни зберуть тисячу дронів, то виникнуть складності. "Шахеди" стали основним видом терористичної загрози, механізмом тиску на цивільне населення. Росіяни це зрозуміли", — резюмує експерт.

Екстрено з Київщини! Шахед убив подружжя хірурга й телевізійниці. Опізнати т*ла неможливо...

Раніше повідомлялось про те, що через удар "Шахеда" під Києвом загинули відомий хірург та його дружина-телевізійниця.

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