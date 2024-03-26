Атаки по НПЗ РФ, ліквідація Киви та знищення Кримського мосту: головне з інтерв'ю голови СБУ Малюка

Голова Служби безпеки України Василь Малюк дав інтерв’ю "Фактам ICTV". Малюк, зокрема розповів про ліквідацію зрадників України, псевдовибори в Росії та чи може Україна знищити Кримський міст.

ТСН.ua зібрав головні тези.

Атаки по НПЗ Росії

Росія саме за рахунок експорту нафтопродуктів поповнює свій бюджет. Фактично це третина бюджету РФ та левова частка її військових витрат. Проте, за словами Василя Малюка, українські дрони вже на 12% мінуснули видобуток російської нафти та її переробку.

Він зауважив, що на території ворога відбулась низка вдалих операцій.

"Їхній прем'єр Мішустін заявив, що вони від 1 березня офіційно припинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати. А країна-бензоколонка продовжує палати", – наголосив він.

Пошкодження російського літака А-50 в Мачулищах

Російський літак А-50 на військовому аеродромі Мачулищі у Білорусі, який був пошкоджений у лютому 2023 року, зазнав нападу двох дронів під час диверсійної операції СБУ.

"У роботі СБУ багато напрямів, зокрема й диверсійний. Тут ми можемо багато розповідати. Як приклад – у Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований", – розповів Василь Малюк.

За його словами, радіолокаційна система літака була назавжди виведена з ладу. Малюк назвав це "хірургічним спрацюванням по антені" і зазначив, що було також багато інших диверсій.

Ліквідація Киви, Татарського та інших зрадників

Очільник СБУ Василь Малюк не став підтверджувати, що за ліквідацією зрадників України стоїть СБУ, але розповів деталі їхньої ліквідації. Він наголосив, що зрадник Кива, пропагандисти й воєнні злочинці Татарський, Прилєпін та інші віддають кармічні борги перед українським народом.

За словами Малюка, Ілля Кива тривалий час працював на ворога, збирав і передавав інформацію Росії, після чого виїхав на територію країни-терориста та підігравав російським спецслужбам, зокрема, у проведенні ІПСО.

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Для його ліквідації була застосована короткоствольна нарізна зброя. Спочатку був зроблений постріл у грудину, а потім був здійснений контрольний постріл у голову.

Пропагандист і воєнний злочинець Захар Прилєпін очолював одне з незаконних збройних формувань на Донбасі ще до початку повномасштабного вторгнення та активно поширював наратив, що українців потрібно вбивати.

Його автівка вибухнула, коли він їхав з водієм на дачу.

"Водій загинув на місці, а Прилєпін був суттєво й тяжко поранений: був травмований таз, ноги і, вибачте, він залишився без геніталій. Хай він так далі живе і насолоджується життям", – каже Малюк.

Так званий "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко засуджував до смертної кари українських воїнів і співгромадян.

"Він вибухнув у своєму кабінеті разом зі своїм заступником. До речі, довгий час вони думали, що ракета в них залетіла. 800 грамів пластиду С-4 було в кабінеті", – розповідає Малюк.

А так званий "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет 2014 року перейшов на бік ворога та організовував катування українських захисників.

"Зайшов поголитися до перукарні, куди він ходив раз на тиждень. Правда, залишився живий, тяжким інвалідом", – зазначає голова СБУ.

Чи може Україна знищити Кримський міст

Василь Малюк каже, що Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту, але "усьому свій час". За його словами, після успішних атак на Кримський міст, Росія не використовує його для постачання зброї та засобів ураження.

"Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є", – запевнив Василь Малюк.

Псевдоперемога Путіна

Василь Малюк запевнив, що так звана перемога Володимира Путіна на виборах президента РФ означає лише додаткові матеріали кримінальних справ щодо злочинів, які вчиняє РФ.

"Ця псевдоперемога – тільки чергові томи під час документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда", - сказав Малюк.

Голова СБУ додав, що проведення російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України – це вже злочин.

Як зрадник Кулініч працював на Москву

Колишній голова управління СБУ у Криму Олег Кулініч працював на російського агента та зрадника Володимира Сівковича і передавав йому інформацію про українське військово-політичне керівництво.

Як розповів Василь Малюк, спостереження за Кулінічем у СБУ велось "трохи менше, ніж кілька років", та було організоване спільно з ДБР та Офісом генпрокурора.

Олег Кулініч, зокрема розповідав Сівковичу таємну інформацію, яка стосується "мега делікатних підрозділів", які створюються "в системі власної безпеки".

Крім того, Кулініч передав інформацію, яка стосується військово-політичного керівництва країни.

"Є всі зібрані експертизи – фонетичні, семантичні тощо. Всі докази зібрано, і справа сьогодні в суді. Суд у нас процесуально незалежний", – наголосив очільник СБУ.

Викриття агентурних мереж РФ

Василь Малюк наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України значно посилила роботу контррозвідки, щоб переграти російські спецслужби.

Лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж – туди входили окремі народні депутати та представники Сил оборони.

"Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - зазначив Василь Малюк.

Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу молодиків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи "Patriot" за завданням ФСБ РФ.

Також Василь Малюк розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідспільноти – колишні співробітники ГУР, СЗР і чинний на той момент офіцер СБУ.

Внесок співробітників СБУ у перемогу

СБУ вносить вагомий вклад у боротьбу з російськими загарбниками. Василь Малюк розповів, що співробітники СБУ від початку повномасштабної війни успішно знищили 809 танків ворога.

"Це все відповідно з відеопідтвердженнями. Окрім цього, інша бронетехніка, РЕБи і так далі. Це безпосередньо на лінії фронту", - зазначив він.

Повне відеоінтерв'ю з головою СБУ Василем Малюком дивіться за посиланням: "Першого разу Кримський міст підірвала "теплична плівка"! Голова СБУ Василь Малюк. Інтерв'ю".

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