Атаки по військових аеродромах РФ: чим потрібно сильніше бити та що варто знищувати

Українські далекобійні дрони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за увесь час війни. Вибухи лунали на чотирьох летовищах "Халіно", "Борисоглєбськ" ,"Балтимор" та "Саваслєйка".

Саме з останнього аеродрому найчастіше злітають МіГи, які тероризують Україну, адже можуть запускати "Кинджали", через що повітряна тривога оголошується по всій Україні.

Поки не відомо, яких точно уражень завдано ворогу, але у соцмережах публікують відео атаки та потужні вибухи на летовищах. Також про влучання свідчать супутникові знімки.

Президент України вже подякував воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються до цієї операції.

"Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя", – заявив Володимир Зеленський.

За інформацією Генштабу на аеродромах базувалася армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, чи є користь від таких атак і що потрібно робити аби їх ставало ще більше.

Бити по ворожих аеродромах потрібно давно

Військовий експерт Ігор Романенко, ще рік тому наголошував про необхідність нанесення ударів по ворожих аеродромах, особливо тих, з яких піднімаються російські винищувачі для регулярних обстрілів Харкова керованими авіаційними бомбами.

"Авіаційні засоби, пілотовані ворогом або безпілотні – все це засоби ураження від яких потерпають наші Сили оборони. Загалом таких засобів у РФ до трьох тисяч. У район ведення бойових дій в Україні вони стягнули до 300 літаків. Звісно, що потрібно їх знищувати аби знижувати потенціал ураження на всіх фронтах", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Він додає, що дронова атака на ворожі аеродроми та знищення авіаційних засобів чи їх ушкодження, підтверджують, що ми можемо це робити.

"Авіаційні засоби ворога – це велика небезпека. Вони знищують наші літальні апарати, наземні цілі, атакують мирні міста. Тому такі удари по ворожих аеродромах дуже потрібні. Подібні операції варто детально планувати та завдавати удари з урахуванням поточної ситуації", – зазначає Ігор Романенко.

Спутниковый знімок "Саваслейки"

Спутниковый знімок "Саваслейки"

Чим можемо атакувати російські летовища?

Він додає, що про результативність цієї атаки зараз говорити зарано, бо немає повної інформації. Разом з тим, експерт проаналізував, чим саме ми можемо наносити удари по ворожих аеродромах.

"Для нанесення ударів по ворожих аеродромах ми використовуємо ударні далекобійні дрони – камікадзе чи зі скидами. Поки це найефективніший засіб нападу на ворожі летовища. У перспективі можемо робити це за рахунок ракетного комплексу "Нептун". Раніше це був комплекс класу "берег"-"корабель", а після модернізації його використовують у режимі "земля"-"земля". Єдина проблема, що цей ракетний комплекс потребує певного вдосконалення та масштабування", – розповідає Ігор Романенко.

Заборони від партнерів

Він додає, що Сили оборони використовують також ракети, які надають нам союзники: HIMARS, Storm Shadow, SCALP.

"З наших літаків застосовуються і керовані авіабомби для знищення систем ППО противника навколо аеродромів. Ми просимо союзників, щоб вони зняли заборону завдавати удари по аеродромах. Але поки у напрямку Курська союзники такого дозволу не дають, хоча на Харківському дозволили. А використовувати ATACMS американці нам заборонили, як і британці. Зараз ведеться боротьба, щоб зняти цю заборону", – розповідає Ігор Романенко.

З ЗРК по літаках ворога

За словами експерта, російські літаки можна знищувати за рахунок застосування зенітно-ракетних комплексів. Зараз ми можемо це робити комплексами середньої та великої дальності – 100-150 кілометрів.

"Це батареї Patriot та SAMP/T, яких у нас, на жаль, обмаль. Їх потрібно значно більші. До того ж, якщо комплекси наближувати до лінії бойового зіткнення, наприклад, для захисту Харкова, то на них будуть активно полювати відповідні російські засоби", – зазначає Ігор Романенко.

Чи зможемо здолати наявними літаками?

Завдавати ударів по ворожих аеродромах, можна і з наявних у нас на озброєнні старих радянських літаків. Але технічно це дуже складно.

За словами Ігоря Романенка, навіть розхвалений винищувач F-16, поступається за характеристиками російським.

"Це американці нас запевняють, що F-16 дуже гарний варіант, але, насправді, це літаки перших випусків і досить застарілі. Так, вони модифіковані та обладнанні радіолокаційними станціями, але у порівнянні з російськими Су-30, Су-35 або Су-34 – у програшні. Єдиний плюс, у F-16 мала поверхня відбиття – і його складніше виявляти. Щодо озброєння, яке додається до нього нашими партнерами – це старі ракети AIM-9 –дальність 20-40 кілометрів та ракети середньої дальності AIM-120 – 105 кілометрів", – зауважує генерал-лейтенант.

Україна завдала удару дронами по російському аеродрому "Борисоглібськ" / Фото: Telegram / Схеми

Варто атакувати дронами

Саме тому, на думку Ігоря Романенка, удари по ворожих аеродромах зараз варто завдавати ударними БПЛА.

"Для цього, нам потрібно модернізувати наші безпілотні літальні ударні апарати за рахунок збільшення бойової частини, щоб досягати більш потужного знищення об’єктів. А ще за рахунок точності їх наведення, не бити загалом по площі, а конкретно по цілям вдосконаливши систему наведення на кінцевому етапі", – зазначає військовий експерт.

Та додає, що маємо масштабувати виробництво ракетного комплексу "Нептун".

"Відомо, що розробники працюють над вдосконаленням двигунів цих ракет, але ворог полює за виробництвом. Також чекаємо на більш потужну зброю, наприклад, оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" та інші проєкти, які у розробці", – додає військовий експерт.

Що саме потрібно знищувати?

Ігор Романенко розповідає ще про один дуже важливий момент.

"Нам потрібно бити по аеродромах, де діють підготовчі центри російських пілотів. Літаків у РФ досить багато, а от знищення чи поранення пілотів – перетворює їх винищувачі на звичайний метал на колесах. Бо підготовка нових пілотів займе значно більше часу та коштів. Тобто знищувати треба не лише аеродроми, їх інфраструктуру та літаки, а ще й військовий персонал, який бере у всьому цьому участь", – підсумовує Ігор Романенко.

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