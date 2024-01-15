“Атаки продовжаться!”: Коваленко пояснив, що відбувається під Куп’янськом на Харківщині

Британське видання The Telegraph повідомило, що Росія нібито планує почати новий великий наступ на Куп'янськ Харківської області. В українському Головному управлінні розвідки підтвердили, що спостерігають там накопичення сил. Вже 9 січня голова Харківської ОВА заявив, що там вже спостерігається поновлення штурмів, зокрема довкола Сеньківки.

Чому росіяни наступають вже там, навіть не захопивши Авдіївку та чи можна назвати це великим наступом Росії на Куп'янськ, в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Ні. Тому, що по Лимано-Куп'янській вісі я розповідаю про їхній наступ з кінця травня — початку червня 2023 року. У них наступ розпочався саме тоді. І саме Сеньківка завжди була саме тією локацією, яку вони намагалися пробити для подальшого просування на Куп'янськ. А Сеньківка — це основний наш укріпрайон в цьому районі. Група військ “Захід”, яка діє саме на Куп'янському напрямку, не має якоїсь критичної зміни за кількістю особового складу вже протягом декількох місяців. Вони змінюються там плюс — мінус декілька тисяч”, — каже Олександр Коваленко.

Аліна Туришин і Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

За його словами, тут цікаве інше. Якщо говорити саме про їхній наступ на Куп'янському напрямку, то розглядати його треба разом з Лимано-Куп'янською віссю взагалі.

“А це напрямок Лиману, це напрямок Борової, це напрямок Куп'янську. В напрямку Лиману діяла друга загальновійськова армія росіян. А де вона зараз перебуває? 15, 21 та 30 окрема мотострілецькі бригади вони під Авдіївкою. Де перебуває російська 41 загальновійськова армія, найбільші її боєздатні бригади? Вони, 55 та 74, — під Авдіївкою. Де російська перша танкова армія, яка наступала на Бурову? А її підрозділи відправляються під Авдіївку. От і виникає питання”, — каже Олександр Коваленко.

На його думку, наступ та регулярні штурмові дії росіяни будуть продовжувати.

“Атакувати будуть продовжувати, особливо Куп'янськ. Тому що переважно останні декілька місяців усі ресурси відправлялися під Авдіївку з складу групи військ Центр, але їх не вистачає. Вони починають, про що я згадував, зараз перетягувати 57 окрему мотострілецьку бригаду і її підрозділи під Авдіївку. І її не вистачить. Тому що, щоб оточити та захопити Авдіївку до так званих виборів президента РФїм потрібен ресурс мінімум 60 тисяч особового складу. Де його взяти? Забрати з групи військ Схід, яка зараз тримає там майже на межі напряму саме локацію по Мокрим Ялам, а також готується до наступу на Вугледар. Або забрати з групи військ Запоріжжя, яка досі продовжує рефлексувати на кишеню Вербове, Новопрокопівка, Роботине. Або зібрати з групи військ Дніпро, яка вже майже три місяці не може ніяк вирішити питання з Кринками. Ні”, — розповів Олександр Коваленко.

За його словами, росіяни повинні будуть найближчим часом забирати якісь ресурси з групи військ “Захід”, а тому на Куп'янську зараз відбувається досить серйозний тиск.

“Але такий самий серйозний тиск, як і в районі Бахмуту, такий самий серйозний тиск, як і в районі Роботине, Новомихайлівки. Але недостатній, щоб майже за 24 години прорвати нашу оборону, захопити місто і влаштувати якусь епічну перемогу. Більше того, саме група військ “Захід” найближчим часом, як на мене, буде використовуватись російським командуванням для того, щоб підсилювати Авдіївський напрямок. І саме звідти будуть забирати найбільш боєздатні бригади, як свого часу з групи військ “Центр”. Щоб саме збільшити тиск на Авдіївку”, — каже Олександр Коваленко.

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