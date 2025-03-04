Атаки Росії посиляться: експерт пояснив, скільки Україна зможе битися без допомоги США

Путін не припинить тиснути на Україну і до чого тут "вистава" у Білому домі.

Путін продовжує агресивне ведення війни проти України і його поки не зупиняють жодні заяви західних політиків.

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що на тлі нещодавніх подій, військовий тиск Росії на Україну буде надалі лише посилюватися, а ракетні удари та дронові атаки зростатимуть.

Все почалося з перемовин у Стамбулі

"Путін буде посилювати агресивне ведення війни. Але не вірно вважати, що це наслідок подій, які відбулися в Овальному кабінеті. Те, що там відбулося, на мою думку, було зрежисовано росіянами на перемовинах у Стамбулі. Якщо хтось наївно вважає, що американці з росіянами шість годин обговорювали яким чином збільшувати кількість дипломатичних представництв, то він глибоко помиляється. Саме там американці промацували ґрунт, як їм рухатися далі, а росіяни їм чітко сформулювали ультиматум, що просування у переговорах щодо припинення бойових дій можливе, якщо американці змусять Зеленського піти та припинять військову допомогу Україні. Все це було сформовано ще у Стамбулі, а потім розіграна уся ця вистава у Білому домі. На жаль, реалізація цього плану продовжується", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Володимир Зеленський під час зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі / Фото: Associated Press

Три завдання для України

Експерт додає, що на фронтах у нас ситуація критична – не вистачає зовнішніх ресурсів, а внутрішні використовуються не належним чином.

"Все це має дуже тривожну тенденцію на четвертий рік війни. Нам усім – державі і громадянам, потрібно вирішувати три найголовніші питання. Перше – справедлива мобілізація від 18 до 60 років. Друге – повний перехід економіки на військові рейки, що до цього часу не зроблено. Третє – зміни законодавства щодо відповідальності громадян у питаннях захисту держави. Це те, що ми можемо зробити самі, навіть, якщо це будуть непопулярні рішення. Це потрібно робити, бо настав етап війни, який потребує рішучих дій. Стан справ на фронтах підтверджує цю потребу. Маємо ускладнення ситуації на Курщині – ворог виходить на Сумщину і намагається перерізати нашу логістику. Стабілізації фронту, про яку казав президент, не відбулося ні у січні, ні у лютому. Нагадаю, що головна ознака стабілізації фронту, окрім часткового зниження інтенсивності ведення бойових дій – зупинення просування противника, а цього поки не спостерігається", – зазначає Ігор Романенко.

Він переконаний, що невеличкими вкрапленнями ресурсів ворога не зупинити, тільки виконанням трьох вище перерахованих завдань.

Посилення повітряних атак

На думку військового експерта, Росія постійно нарощує свої можливості щодо повітряних атак по Україні і не припинить цього робити.

"Раніше РФ застосовувала для повітряних атак по 150-160 ударних безпілотних апаратів на добу. Вони на цьому не зупиняються і продовжують швидко нарощувати технічні можливості, адже дрони дешевші від ракет. Зараз вони вже використовують понад 200 засобів повітряного нападу на добу, тому цілком можливо, що збільшуватимуть і цю кількість, можливо, навіть і до 500. Все це ми добре відчуваємо на собі по всій країні. Думаю, що цей тиск з боку Росії буде посилюватися, як на Київ так і на інші міста України, особливо на прифронтові регіони – Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя. Путін саме цього прагне – тиснути на нас морально та фізично", - зазначає військовий експерт.

Протидія та "войовничий дикобраз"

Ігор Романенко зауважує, що така тактика ворога вимагає негайної протидії. А ефективно протидіяти противнику Україна можемо лише спільно з союзниками. Та додає, що ми маємо й надалі співпрацювати з США не дивлячись на усі примхи Білого дому. Особливо у питаннях посилення засобів ППО. Адже українське небо захищають американські комплекси Patriot та німецькі IRIS-T.

"Для нас зараз дуже важлива згуртованість європейських лідерів довкола України. Маємо діяти спільно за визначеним планом. Одним з його пунктів було хоча б на місяць поставити на паузу ведення бойових дій. Але навряд чи росіяни на це підуть саме зараз. Була надія, що американці тиснутимуть на росіян, але, на жаль, вийшло навпаки. Росіянам вдалося зайти у переговорний процес з американцями. Саме тому до цих перемовин нікого більше не підпускають, бо стане одразу ясно, що саме росіяни тиснуть на американців, а не навпаки. Тому нам потрібно спільно працювати з Європою, фактично по справжньому боротися. А саме прискореними темпами робити з України "войовничого дикобраза", надаючи відповідне озброєння та техніку аби зупинити супротивника", – каже Ігор Романенко.

Чи припинить США військову допомогу?

Експерт додає, що американська військова допомога для України є дійсно надзвичайно вагомою і її реально немає чим замінити. За оцінками західних експертів, наявного в Україні озброєння вистачить на пів року, враховуючи інтенсивність ведення бойових дій, що відбуваються зараз.

"Трамп сформував свою команду таким чином, що у ній є так звані "погані хлопці", які щодня генерують негативні новини для України, а ще є "добрий Трамп", який може трішки покращити ситуацію, якщо захоче. Така схема чітко прослідковуються. Вона, до речі, була відпрацьована під час зустрічі з нашим президентом в Овальному кабінеті. Гадаю, що постачання військової допомоги для України, американці поки повністю не припинять. Але можуть перекрити якусь її частину, і тут питання, яка саме це буде частина. Поки це нікому невідомо. Нам звісно допомагатимуть європейці, але повністю вони не зможуть покрити всього того, що постачають США. Саме тому ми маємо розраховувати на власні сили та резерви. Це не означає, що ми маємо впадати у відчай та займатися самозакопуванням. До такого стану ще далеко", – підсумовує Ігор Романенко.

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