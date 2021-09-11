Атаки, що змінили хід історії : як американці вшановують жертв терактів 11 вересня

Участь у меморіальних заходах взяли чотири президентських подружжя - Байдени, Обами, Клінтони та Буші.

У вересні 2001 року терористи-смертники “Аль-Каїди” захопили 4 літаки і направили їх на вежі-близнюки всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку та на будівлю Пентагону. Внаслідок терактів 11 вересня загинуло 2 977 людей. Після цього Сполучені Штати оголосили війну тероризму, яка тривала останніх 20 років.

Про це йдеться 11 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Кожен американець у віці після тридцяти років може точно відповісти, що він робив того дня - 11 вересня 2001 року. Телевізори із прямою трансляцією з місця трагедії увімкнулися тоді у всій країні - у школах, офісах, домівках. Забути це неможливо. Люди переживали шок від того, що відбувалося, і губилися в здогадах, які цілі будуть наступними і скільки їх буде.

Сьогодні поминальні заходи відбуваються в усіх тих місцях, де 11 вересня загинули люди.

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Усього терактів було чотири - два літаки врізалися у вежі-близнюки в Нью Йорку, третій - у будівлю Пентагону (міністерства оборони США), четвертий терористи хотіли скерувати у Капітолій, але пасажири зуміли перехопити керування літаком, і він розбився у полі над Пенсильванією.

Точно в той час, коли літаки врізалися у будівлі, сьогодні лунав поминальний дзвін, після чого настала загальнонаціональна хвилина мовчання. Потім родичі зачитали імена

загиблих. Не всі рідні навіть через 20 років знайшли в собі сили, щоб прийти на меморіальні заходи, бо біль від втрати і досі не вщух.

До меморіалу у Нью-Йорку, де загинуло найбільше людей, приходять тисячі людей - це родичі загиблих, вогнеборці та поліцейські, які того дня першими прибули на виклик. Прийшли представники Американських авіаліній – їхні колеги, пілоти і члени екіпажів, теж загинули у терактах. Вони приносять квіти і записки до меморіалу.

Пам’ятник надзвичайно символічний - два басейни, які розташовані саме там, де стояли хмарочоси, вода в них безперервно спадає у прірву. До слова, 40 відсотків родин загиблих так і не змогли поховати близьких — ні їхніх тіл, ні бодай якихось особистих речей рятувальники не знайшли на місці теракту.

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“Мого батька і двох інших пожежників знайшли разом із групою цивільних. Я щаслива усвідомлювати, що вони були з ними разом до кінця, виконуючи свій обов‘язок. Також нам пощастило отримати тіло батька, багато родин, на жаль, такої можливості не мали”, - розповідає донька загиблого пожежника Меліса Тарасевич.

Брат Альберта Гомеза, який прийшов на траурні урочистості, був співробітником банку і працював у Південній вежі. “Уперше за 20 років я наважився взяти участь у церемонії зачитування імен. Знадобилося багато часу, щоб я зміг це зробити”, - зізнається він.

Участь у меморіальних заходах взяли чотири президентських подружжя - Байдени, Обами, Клінтони, Буші. Трамп планує зробити це окремо, він приїде до Нью Йорку приватно, трохи згодом.

Напередодні президент Байден звернувся до нації із приводу 20 річниці терактів. Він також розпорядився упродовж наступних пів року розсекретити матеріали слідства, які 20 років перебували під грифом таємно. Цього вимагали родичі загиблих.

Та частина інформації, яка вже відома, відкрила кричущі прогалини у тогочасній системі безпеки Сполучених Штатів. Розвідувальні органи - ЦРУ та ФБР мали інформацію про підготовку терактів угрупуванням "Аль-Каїда", але через напружені стосунки між собою, не обмінялися нею. Тож 19 терористів, відібраних і засланих сюди Усамою бен Ладеном, змогли вільно жити у США, навіть закінчили американські льотні школи.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про проведення оглядів деяких урядових документів, що стосуються терактів 11 вересня 2001 року, на предмет їх можливого розсекречення.

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