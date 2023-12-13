Атаку на "Київстар" могли готувати роками і витратити мільйони доларів – оцінка експерта

Тип хакерської атаки, якої зазнала компанія "Київстар", є найнебезпечнішим для жертви. Він потребує довготривалої підготовки, яка може коштувати мільйони доларів.

Про це у ефірі 1+1 у межах телемарафону розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Атаку на "Київстар" оцінив експерт з кібербезпеки

"Цей тип атаки відноситься до APT-атаки – advanced persistent threat. Тобто це найвищий, найскладніший, найнебезпечніший для жертви тип атак, який потребує довготривалої підготовки. Йдеться про місяці і роки підготовки. Вартість підготовки подібного типу атак може сягати мільйонів доларів. Можуть бути задіяні десятки і сотні фахівців найвищого рівня", – розповів Корсун.

Він додав, що чекав чогось подібного на початку широкомасштабного вторгнення Росії, "але тоді не склалося чомусь у росіян".

"Я думаю, може, вони сподівалися Київ за три дні взяти, тому всі гроші розкрали, які йшли на підготовку. Але ось минуло майже два роки і одна з їхніх задумок все ж таки досягла успіху. На жаль, мусимо визнавати, що це успішна, дуже складна атака", – зазначив фахівець.

Читайте провідні новини дня:

Яка мета кібератаки на "Київстар"

Експерт з кібербезпеки вважає, що мета хакерської атаки на "Київстар" – завдати шкоди та незручностей, а не викрасти якісь гроші.

"Мета її – деструктив. Відповідно, це видає не так званих комерційних хакерів, а спонсорованих державами хакерів. Їх не цікавлять гроші, а головне – це деструктив. Якщо ви маєте доступ до ядра системи, то ви маєте доступ до всього в системі так чи інакше. Тут ми маємо справу з чистим деструктивом, тобто єдина мета – нанести шкоду у будь-яких галузях, до яких можна дотягнутися і в самій компанії "Київстар", і серйозні незручності спричинити мільйонам абонентів, і соціальний розголос", – пояснив Корсун.

Чи викрали хакери базу клієнтів "Київстар"

На думку експерта, хакерам не вдалося викрасти клієнтську базу компанії "Київстар".

"Стосовно того, що от вкрадена вся база всіх клієнтів, – поки немає в мене підстав (так вважати – ред.). Якщо ти суперадмін у системі, то в тебе дуже багато всяких доступів, і щоб витерти віртуальну інфраструктуру, треба мати максимальні права в системі. Маючи такі права, маєш доступ до безлічі різної перш за все технологічної інформації", – розповів фахівець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Персональні дані таки могли вкрасти! Експерт про злам “Київстару”

Нагадаємо, від ранку 12 грудня у клієнтів "Київстару" почалися проблеми з мобільним зв’язком та Інтернетом. Згодом стало відомо, що в роботі оператора стався збій через потужну хакерську атаку. 13 грудня в "Київстарі" повідомили, що вже вдалося частково відновити фіксований Інтернет для дому. Цього ж дня почнеться відновлення мобільного зв’язку.

Читайте також: