Атаки Росії можуть “покласти” енергосистему: Жданов назвав головні цілі Путіна — хто у небезпеці
Військовий експерт пояснив, чого намагається досягти армія РФ.
Енергосистема України працює на балансі між виробленням та споживанням електроенергії.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
«Якщо цей баланс порушується, автоматика без втручання людини починає віялові відключення. Система працює автоматично, і якщо вибивається підстанція, вона сама відключає частину споживачів», — пояснив він.
Саме цього, за словами експерта, й домагається Росія — вибиваючи підстанції в Київській області, ворог створює дефіцит електроенергії, що призводить до розбалансування всієї системи.
«Далі система „лягає“ сама, і її доводиться вручну відновлювати та балансувати. З військової точки зору ці обстріли сплановані дуже ретельно і грамотно», — наголосив Жданов.
На завершення експерт зауважив, що Україна протягом останнього тижня фактично не завдавала ударів по території Росії, що також впливає на ситуацію.
«Дронами ми Росію не переборемо. Ракети, балістику і крилаті ракети дронами не зупиниш. А поки не буде жорсткої відповіді по ключових об’єктах РФ, ми Росію не зупинимо», — підсумував Олег Жданов.
