ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Атаки Росії можуть “покласти” енергосистему: Жданов назвав головні цілі Путіна — хто у небезпеці

Військовий експерт пояснив, чого намагається досягти армія РФ.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Енергосистема України працює на балансі між виробленням та споживанням електроенергії.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Якщо цей баланс порушується, автоматика без втручання людини починає віялові відключення. Система працює автоматично, і якщо вибивається підстанція, вона сама відключає частину споживачів», — пояснив він.

Саме цього, за словами експерта, й домагається Росія — вибиваючи підстанції в Київській області, ворог створює дефіцит електроенергії, що призводить до розбалансування всієї системи.

«Далі система „лягає“ сама, і її доводиться вручну відновлювати та балансувати. З військової точки зору ці обстріли сплановані дуже ретельно і грамотно», — наголосив Жданов.

На завершення експерт зауважив, що Україна протягом останнього тижня фактично не завдавала ударів по території Росії, що також впливає на ситуацію.

«Дронами ми Росію не переборемо. Ракети, балістику і крилаті ракети дронами не зупиниш. А поки не буде жорсткої відповіді по ключових об’єктах РФ, ми Росію не зупинимо», — підсумував Олег Жданов.

Раніше ми розповідали, які міста під загрозою масованого удару Росії. Жданов назвав головну ціль Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie