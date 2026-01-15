Атаки Росії можуть “покласти” енергосистему: Жданов назвав головні цілі Путіна — хто у небезпеці

Олег Жданов / © ТСН

Енергосистема України працює на балансі між виробленням та споживанням електроенергії.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Якщо цей баланс порушується, автоматика без втручання людини починає віялові відключення. Система працює автоматично, і якщо вибивається підстанція, вона сама відключає частину споживачів», — пояснив він.

Саме цього, за словами експерта, й домагається Росія — вибиваючи підстанції в Київській області, ворог створює дефіцит електроенергії, що призводить до розбалансування всієї системи.

«Далі система „лягає“ сама, і її доводиться вручну відновлювати та балансувати. З військової точки зору ці обстріли сплановані дуже ретельно і грамотно», — наголосив Жданов.

На завершення експерт зауважив, що Україна протягом останнього тижня фактично не завдавала ударів по території Росії, що також впливає на ситуацію.

«Дронами ми Росію не переборемо. Ракети, балістику і крилаті ракети дронами не зупиниш. А поки не буде жорсткої відповіді по ключових об’єктах РФ, ми Росію не зупинимо», — підсумував Олег Жданов.

