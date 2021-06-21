Atlas Weekend вперше проводить фестиваль на виїзді: де і на кого чекати

Виступи найвідоміших виконавців триватимуть до вересня.

Наймасштабніший музичний фестиваль Східної Європи Atlas Weekend уперше за свою 7-річну історію виїхав за межі Києва. Нову концертну сцену облаштував на Буковелі. І ціле літо, аж до середини вересня, на вихідних розважатиме там туристів. Організатори фестивалю обіцяють виступи першорядних українських зірок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

На горизонті загрозливо збираються хмари, але публіку це не зупиняє. Більшість на Буковель приїхали, щойно почули про Atlas Weekend. «Знали, що будуть "Козаки". І приїхали до них. А завтра - на Жадана», - кажуть відвідувачі.

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Утомлені «ковідним» локдауном, у туристів тут наче відкривається друге дихання. Хто втомився підспівувати та підтанцьовувати - гайда на фудкорт, усе готують просто на очах у гостей фестивалю. «Під хорошу музику завжди треба їсти смачне та хороше м’ясо», - переконують продавці.

Atlas Weekend - один із наймасштабніших музичних фестивалів Східної Європи, вперше за 7 років існування виїхав за межі столиці. І кращої гавані, ніж Буковель, кажуть організатори, годі було знайти. «Як ви знаєте, гори посилюють акустику. А нам це дуже до вподоби», - переконує маркетинг-директор фестивалю ATLAS WEEKEND BUKOVEL Павло Утвенко.

«Я знімаю шапку перед організаторами фестивалю, зазіхнули на виїзний фестиваль, фестиваль-дебют не в Києві. Люди не вірять, не купують квитки. Люди зневірилися за час локдауну, що концерти відбуватимуться», - каже лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин,

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«Атлас» тут аж до середини вересня - 5 вікендів туристи проведуть з українськими зірками першої величини. Це буде Онука, The HARDKISS, Бумбокс, фіналіст Євробачення гурт Go_A. "Бо ми вибрали найкращих і веземо сюди на концерт. Всіх не розкажу, бо весь лайн-ап досі в секреті", - кажуть організатори.

Жодна зірка від пропозиції пофестивалити в Карпатах не відмовилася. Жартують, це виклик «ковіду», який надовго зачинив їхніх шанувальників у чотирьох стінах. «За рік карантину люди втомилися. А тут є можливість подихати свіжим повітрям», - кажуть в гурті KOZAK SYSTEM.

На Буковелі - це лише перший фестивальний вікенд. А музиканти та їхні фани мріють, що Atlas Weekend і надалі розширюватиме свою географію.

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