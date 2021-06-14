Атракціон у Миколаївській області, який травмував людей, зламав п’яний натовп – власник

Раніше повідомлялося, що до збою призвела неуважність оператора, який одразу ж утік.

Збій у роботі атракціону стався через нетверезих містян, так його власник пояснює інцидент, який трапився напередодні у Вознесенську на Миколаївщині.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Там просто під час руху атракціону-маятника відчинились кріплення безпеки і піднялась огорожа, об неї почали битися крісла, в яких сиділи люди.

Чотирьом відпочивальникам із забоями та порізами знадобилася допомога медиків.

Раніше повідомлялося, що до збою призвела неуважність оператора, який одразу ж утік. Але власник переконує, оператора і касира побили розлючені люди напідпитку, які хотіли покататися без черги. Цю версію, серед інших, перевіряє поліція.

«Підійшли п’яні люди, хотіли покататися без черги. Оператор їм пояснював, що він так не може. Потім вони почали йому заважати, почали натискати різні кнопки. Він побачив, що щось пішло не так, запустив кнопку аварійну стоп. Хотів вийти до людей, але п’яний натовп не дав йому це зробити, почали його бити», - заявляє власник атракціону Сергій Компанієць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання