Аварія фури на переїзді на Рівненщині: уламки пошкодили дах сусідньої хати, а машиніст потрапив до реанімації

Колеги водія фури намагаються його виправдати.

На Рівненщині пасажирський потяг зіткнувся із вантажівкою. Машиніста із численними травмами забрали до реанімації. Водій фури, кажуть у поліції, проїжджав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, протаранив шлагбаум та зупинився на коліях. В цей час саме рухався потяг. Машиніст намагався екстрено загальмувати, проте локомотив таки врізався у вантажівку.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На місці аварії про зіткнення нагадують уламки від фури, а ще потрощений дах хати, що стоїть поруч. Бо ж на неї під час аварії відлетіла частина причепу ваговоза, його відірвало від потужного удару.

Як усе трапилося, зафіксувала камера спостереження. Видно, що просто на коліях уже на зачиненому переїзді зупиняється фура. В ці секунди саме під’їжджають копи, які патрулюють цей район. Кидаються водієві на допомогу та одразу втікають, щоб самим вціліти, бо на швидкості сунеться потяг.

«Значна швидкість була. Одразу гукнув колезі, що втікай, і буквально одна секунда, ми розвернулися і не встигли навіть відбігти до автомобіля, не добігли і вже відбулося зіткнення», - розповідає коп, що був на місці.

Удар був таким потужним, що уламки фури порозліталися на десятки метрів. Копи кинулися до водія вантажівки. У того був шок, однак травм він попередньо не зазнав. А от машиніста, який екстрено гальмував, затисло в локомотиві, його звільняли рятувальники.

Нині 27-річний чоловік з численними травмами у лікарні. Він у реанімації, стан тяжкий. За словами тутешніх залізничників, під час екстреного гальмування постраждав лише він - пасажири вціліли. Ба більше, вцілів і винуватець аварії - водій фури.

«Основний шлагбаум вже на той час був закритий. Вже почав додатковий опускатися. Він вже зніс додаткового. Здійснив виїзд на переїзд і здійснив зупинку на переїзді», - каже черговий переїзду Василь.

Після ДТП водія фури оглянули лікарі і відпустили додому. Вже потім він начебто звернувся зі скаргами на біль. Його колеги його виправдовують: начебто, той не хотів проскочити швиденько на червоний, а гальмував перед переїздом.

«Слизька дорога, не посипаний був переїзд і він пішов майже на червоний, гальмував і його на переїзд, а тут усе позакривалося із цієї сторони. Так казав, він став і не міг рушити», - розповідає колега.

Пасажирський потяг врізався у вантажівку – яка причина аварії й у якому стані водії

Від удару під час аварії потрощило не лише локомотив та фуру, а й дах хати поруч. Чоловік, який в ній мешкає не постраждав, йому пощастило бо спав у сусідній кімнаті.

«Я почув, що цегла впала на підлогу, штукатурка посипалася, я подумав, що пів хати розвалилося», - розповідає чоловік.

В поліції вже відкрили провадження. Відомо, що пасажири, хоч і з затримкою, таки та дісталися Івано-Франківська. Локомотив, щоб потяг рушив далі, замінили.

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