Аварія та вибух у С'єрра-Леоне: очевидці описують справжнє пекло, коли полум’я поглинуло все довкола

Аварія та вибух у С'єрра-Леоне: очевидці описують справжнє пекло, коли полум’я поглинуло все довкола

Більшість загиблих були всередині машин, які охопив вогонь.

У С’єрра-Леоне бензовоз зіштовхнувся з вантажівкою. Внаслідок вибуху понад сотню людей загинули, ще стільки ж - у лікарнях.

Про це 6 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Це сталося на жвавому перехресті столиці Фрітауна. Після аварії з бензовоза полилося пальне, тож люди кинулися збирати його по каністрах. Це спричинило величезний затор, і саме тоді пошкоджені автівки вибухнули. Очевидці описують справжнє пекло, адже полум’я поглинуло все довкола. Більшість загиблих були всередині машин, які охопив вогонь. Зокрема, повністю вигорів повний під зав’язку автобус. Крім того, зайнялися навіть довколишні будівлі. На місці зіткнення працюють пожежники, поліцейські та навіть військові.

Унаслідок аварії у С’єрра-Леоне загинули більше сотні людей | Новини світу

Сотні родичів тих, хто був на місці зіткнення, збираються під лікарнями та моргами, намагаючись отримати хоч якусь інформацію. Адже кількість загиблих і постраждалих досі дуже приблизна. Людей з жахлививми опіками розвезли до навколишніх шпиталів. Уряд С'єрра-Леоне скликає екстрену нараду. Головуватиме на ній віце-президент країни, адже глава держави досі не повернувся із кліматичного саміту в Глазго.

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