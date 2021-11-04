Аварія за участю Шуфрича-молодшого: батько-нардеп розповів про наслідки для їхньої родини

Народний депутат розповів, що авто син позичив у друга.

Народний депутат від “Опозиційної платформи - За життя” Нестор Шуфрич розповів про аварію, яку спричинив син народного депутата, молодший Нестор Шуфрич. Тоді в ДТП серйозно постраждав Олексій Мельниченко, який тривалий час лікувався.

Про це він розповів у прямому ефірі на 1+1 у ток-шоу "Право на владу".

За словами Нестора Шуфрича, родина виплатили постраждалому моральний і матеріальний збиток у розмірі одного мільйона гривень. Також він називає той період нелегким як для Олексія Мельниченка, так і для їхньої сім'ї.

"Я буду максимально стриманий, тому що я не погодив свої коментарі із родиною головного учасника цієї страшної, дійсно трагічної події у нашій родини. Це з Олексієм та його родиною, які є потерпілими. Я знаю, як походить життя Олексія. Головне, що ніхто не загинув. Дійсно, машина не була Нестора. Він її позичив для знімань кліпа, у якому знімався його товариш, який втратив ноги. Він пробував свої виконавицькі таланти. І коли повертали авто разом із ним, враховуючи, що Нестор їздив на Volkswagen. Коли в машині 140 кінських сил, а у Bentley, якщо не помиляюсь, 500-600 - це був спортивний варіант купе", - розповів нардеп.

"Слава Богу, що ніхто не помер" – Нестор Шуфрич розказав про ДТП за участі його сина

За його словами, Шуфрич-молодший не розрахував тормозний шлях машини, до якої він не звик. Можливо, якби він їздив на , Bentley, він би знав, як ця машина себе поводить.

Автогонщик, радник міністра оборони (2014-2019) Олексій Мочанов відповів, що якби Шуфрич-молодший їхав 50 км/год, то в цією аварії можна було уникнути. На що нардеп від ОПЗЖ сказав, перевищення швидкості було незначним. Також він додав, його син зробив висновки з тієї аварії і що їхня родина виконує рішення суду.

"Слава Богу, що ніхто не помер. Тяжко ми це пережили. Непростий був медичний супровід. Безумовно, я хочу вірити в те і я сподіваюся, що Нестор зробив висновки з того, що сталося. Машина точно була не його, бо потім нас попросили машину викупити. Була суперечка, потім подали на нас до суду. У суді визначили суму компенсації за цю Bentley, якби він був проклятий. Рішення суду ми виконуємо", - зазначив Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, що ДТП за участю сина народного депутата Нестора Шуфрича сталася пізно ввечері в суботу, 26 серпня, 2017 року. Молодик, що рухався на автомобілі марки Bentley, на пішохідному переході збив перехожого. Постраждалого Олексія Мельниченка було госпіталізовано. Для його лікування Нестор Шуфрич-старший викликав фахівців з Ізраїлю, які перевезли потерпілого із державної до приватної клініки та прооперували. Шевченківський суд Києва обрав для Нестора Шуфрича-молодшого запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. У винуватця ДТП відібрали закордонний паспорт, йому загрожувало від 3 до 8 років ув'язнення. Суд визнав Шуфрича-молодшого винним у скоєнні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнив від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання