"Авдіївка - лише початок! Війна торкнеться всіх!": різка заява бійця 3-ї ОШБр

Свою правду про бої за Авдіївку розповів командир штурмової групи 3-ї ОШБр з позивним “Макар”.

Авдіївка – це лише початок, а війна торкнеться всіх! Таку гучну заяву зробив боєць 3-ї ОШБр з позивним "Макар". Нещодавно він повернувся з Авдіївки та розповів про бої за місто і попередив українців про небезпеку.

Про те, що саме сказав військовий та чи могли ЗСУ втримати Авдіївку, йдеться в ексклюзивному огляді Вікторії Панченко на YouTube-каналі TSN.UA.

Правда про Авдіївку

Авдіївський напрямок наразі є найпекельнішою ділянкою фронту. Військові запевняють, що важчим за Авдіївку був лише Маріуполь.

Бійці 3-ї ОШБр стримували ворога на одному з флангів міста, щоб забезпечити вихід інших підрозділів. Свою правду про бої за Авдіївку боєць 3-ї ОШБр з позивним “Макар” розповів в інтерв'ю Ukrainian Witness.

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“Ми мали завдання — тримати оборону у визначеному секторі у будь-який спосіб. Враховуючи все пережите, я не до кінця можу повірити, що вдалося вийти цілим та неушкодженим. Противник оточував нас живою силою кожного дня, накочувався по 6-10 разів. А живої сили, “м’яса”, у нього в Авдіївці було більше, ніж у Бахмуті. Противник ліз по 20-30 людей на одну позицію”, - розповів він.

Коли противник дізнався, що у місто заходить 3-я ОШБр, то почав накопичувати сили. Росіяни використовували все, що можна: техніку, авіацію, КАБи, гелікоптери, міномети, арту, касетні боєприпаси та величезну кількість FPV-дронів.

“Макар” зазначив, російські полонені говорили, що назад не можуть повернутися, адже їх там розстрілюють.

“Якщо подивитися фільм "Ходячі мерці", як там зомбі ходили, так само в Авдіївці ходили росіяни”, - каже він.

Найскладніший виклик

Також "Макар" розповів, що Авдіївка стала для 3-ї штурмової "найскладнішим викликом". Військовим доводилося докласти колосальні зусилля в боях.

При цьому росіяни зазнавали величезних втрат. За словами Макара, його побратими за 6-7 днів ліквідували близько 2-х рот противника.

“Сорок наших бійців знищили від 220 до 240 осіб противника. Це тільки вбиті. Сама 3-я ОШБр була розтягнута на велику відстань. За підтвердженими даними, завдяки роботі нашої бригади росіяни втратили близько півтори тисячі осіб вбитими та три-чотири тисячі пораненими”, - зазначив він.

На думку командира штурмової групи, вивід українських військ з Авдіївки був єдино правильним рішенням.

“Ми й без того втратили багато людей на цій війні. У цьому випадку Авдіївку вже нічого не врятувало б”, - вважає він.

Війна торкнеться всіх

Звичайно, боротьба за Авдіївку була кривавою і противник зазнав колосальних втрат, але, на жаль, багато наших сміливих захисників залишились навічно у строю.

“Макар” попереджає, що такі криваві та зухвалі дії агресора – це лише початок.

“Авдіївка - це, мабуть, лише початок. Потрібно готуватися. Ну як початок, початок якоїсь такої їхньої нової компанії, я думаю, що потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому нам потрібно, загалом Збройним Силам поповнюватись технікою, дронами, системами РЕБ. І знову ж таки, люди, люди, люди. І якщо хтось думає, що війна когось омине, то насправді ні. Війна вона є і вона буде ще довго. І думати що, пересиджу вдома, вона мене не торкнеться - та ні, вона торкнеться всіх”, - резюмував боєць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Авдіївка - лише початок! Війна торкнеться всіх!" Воїн 3-ї ОШБр звернувся до українців!"

Нагадаємо, під час спроб наступу на Авдіївському напрямку російські окупанти застосовують змішану тактику і використовують усю зброю, якою оснащені ворожі підрозділи.

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