"Авдіївські "ждуни" могли і гранату кинути на наші позиції": боєць розповів про місцевих, які чекали на РФ

Військовослужбовець "Фішер" з Національної гвардії розповів про про проблеми з місцевим населенням в Авдіївці.

Українські бійці, які вийшли з Авдіївки, розповіли про так званих місцевих "ждунів", які капостили захисникам. За словами військовослужбовців такі люди могли і гранату кинути на українські позиції.

Про це розповів, зокрема в проєкті "Спостережний пост" боєць із позивним "Фішер" з Національної гвардії.

"Ми працювали ближче до Кам'янки... Зазвичай, там було два поверхи чи три... невеличкі будівлі. Там було місцеве населення, але проблема в тому... що ти боїшся, що вони тебе будуть здавати, де ти сидиш і чим ти займаєшся", - розповів боєць.

Військовий зазначив, що через цю проблему було необхідно вживати додаткових заходів безпеки.

"Воно (населення – ред.) не те що заважає, але просто якщо ти знаєш, що поблизу тебе хтось постійно ходить, наприклад, ти завжди маєш виставити караул... ти не знаєш, чи він зараз залізе і, може, тобі гранату якусь кине", - сказав "Фішер" в інтерв'ю військовим кореспонденткам ТСН Наталії Нагорної та Юлії Кирієнко.

Нагадаємо, за словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, на Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів.

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