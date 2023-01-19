Авіакатастрофа в Броварах: коли з’являться перші висновки про трагедію

Перші офіційні змістовні висновки про причини авіакатастрофи в Броварах, яка трапилася 18 січня, можуть з'явитись не раніше, ніж за два тижні.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

"Я не хотів би зараз робити припущень щодо того, чи було втручання (сторонніх осіб – Ред.), чи не було його. Є декілька версій, які вже озвучені. Зараз виконувачем обов'язків міністра призначений Ігор Клименко. Це правильне рішення, яке відповідає тій ситуації, яка склалась, - сказав Сергій Іонушас. - Думаю, щоб озвучити перші висновки, буде потрібно не менше двох тижнів. Ця модель гелікоптера - складна машина, пілоти були досвідченими, але не слід відкидати певну помилку. Але є версія, що не в досить доброму технічному стані був двигун чи інші прилади. Ця версія ніколи не відкидується при розслідуванні авіакатастроф. Крім того, були складні погодні умови. Крім цього, в країні – воєнний стан. Не слід і цього відкидати. Ще можу додати таке: ми з Денисом Анатолійовичем познайомились під час передвиборчої кампанії. Він міг керувати своїми емоціями, мав досвід юридичної роботи, був людиною з великої літери та патріотом. Це велика втрата для мене особисто та для нашої правоохоронної системи. Розслідування перебуватиме на контролі".

Нагадаємо:

18 січня під час авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.

СБУ розслідує три версії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисне знищення. Президент і премʼєр-міністр доручили створити спецгрупу для розслідування трагедії

порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисне знищення. Президент і премʼєр-міністр доручили створити спецгрупу для розслідування трагедії Станом на 15:45 18 березня пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. В авіакатастрофі загинули 14 людей, девʼять з них перебували на борту гелікоптера. Також загинула одна дитина. Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей. Їх госпіталізували, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Трагедія в Броварах; удар Росії по Дніпру; постійні втрати - Олег Чабан, Олександр Мартиненко

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