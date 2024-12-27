Авіакатастрофа в Казахстані: Буданов сказав, хто збив пасажирський літак

На відео, що зробили вже після катастрофи, видно, що хвіст судна посічений уламками.

Авіакатастрофа рейсу Баку – Грозний: Кирило Буданов і Андрій Коваленко зробили гучні заяви про падіння літака. Пасажирський лайнер над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати.

Що ж трапилося насправді, чому захвилювалися в Кремлі і що кажуть в Баку? Всі деталі трагедії дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Гучна заява Буданова

Очільник українського Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що літак сполученням Баку – Грозний, який зазнав авіакатастрофи в Казахстані, був збитий. Про це головний військовий розвідник України сказав у коментарі виданню The War Zone:

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Панцир С1" на російській території".

На кадрах, де зафільмовано останні моменти перед катастрофою, видно, що пілоти намагаються посадити літак, перш ніж він розбився.

На відео, що зробили вже після катастрофи, видно, що хвіст судна посічений уламками.

Влада РФ усе приховує

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Мережі, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати. Ракета ЗРК пошкодила літак і вивела з ладу його системи. І російський телеграм-канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО:

"Як тільки лайнер починав знижуватися для посадки, у нього переставав працювати GPS, а диспетчер втрачав "radar contact". Пілот не міг у таких умовах посадити літак і вирішив летіти до Баку. Коли він почав розвертатися для цього, поряд стався вибух – все вказує на те, що борт був уражений засобами ППО".

З розшифровок випливає, що екіпаж неодноразово повідомляв, що відмовили датчики GPS. Притому що на борт вже чекали в аеропорту, включалися вогні посадкової смуги. Але коли літак знижувався, то відбувалися несправності, які, ймовірно, були спричинені "глушилками" БпЛА, йдеться у повідомленні:

"О 07:53 та 07:55 системи відключалися майже повністю, екіпаж повідомляв, що не може використовувати зональну навігацію (метод літаководіння), і жодні інші можливості. Причому диспетчер також втрачав "radar contact" і в таких умовах не міг вести літак на посадку. Виходить, що літак в аеропорту Грозного ніхто не розвертав, і погодні умови тут ні до чого. Борт намагалися посадити з 07:36 (перший зв'язок з диспетчером Грозного). У процесі часто зникав зв'язок або в ефірі були перешкоди, а екіпаж намагався заходити на посадку майже наосліп, уточнюючи дані аж до висоти, на якій летить літак. Остання спроба зайти на посадку пройшла майже в повній безмовності. Від 08:10 до 08:11:50 в ефірі мовчали всі, але замість приземлення на смугу номер 26, екіпаж повідомив "Слідуємо на Баку". О 08:12 екіпаж знову повідомляє про втрату сигналу на обох датчиках GPS і просить координувати політ диспетчера, що він робить наступні кілька хвилин. О 08:16 екіпаж повідомляє тривожну інформацію: "У нас відмовило управління, удар птахів у кабіні. Удар птахів у кабіні (нерозбірливо)".

Саме в цей час поряд з літаком стався вибух і екіпаж міг прийняти це за зіткнення зі зграєю птахів. Далі диспетчер запитує, чи потрібна якась допомога, а екіпаж насамперед запитує дані про погоду в аеропорту у Мінводах і потім підтверджує, що допомога потрібна, йдеться в повідомленні:

"Той самий удар, за даними джерела ВЧК-ОГПУ, стався над Наурським районом, у цій місцевості розташовані одразу кілька військових частин, зокрема й із засобами ППО. О 08:18 екіпаж повідомив диспетчеру, що втрачає керування літаком. Надалі екіпаж запросив дані щодо аеропорту в Махачкалі, і неодноразово повідомляв про те, що перестала працювати ще й "гідравліка".

Тобто росіяни самі визнають, що літак "Азербайджанських авіаліній" сполученням Баку – Грозний був уражений з їхнього ЗРК. Однак влада РФ робитиме усе, щоб приховати провину в авіатрощі та загибелі людей. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Мережі:

"Росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу "Баку – Грозний", самі визнають, що літак "Азербайджанських авіаліній" був уражений ППО (ракета ЗРК містить шрапнель). Ще раз зазначу до того, що вчора озвучував – отвори у фюзеляжі літака під час польоту не з'являються від птахів. Пасажири чітко зафільмували це. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи. І за лінком вище російський канал навіть називає зону, де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО рф. Росія ж не закрила повітряний простір над Грозним. Також літаку не дали дозвіл сісти у Грозному або Махачкалі не просто так".

За його словами, лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію на провокацію РФ проти України. І зараз Росія робитиме все, щоб приховати власну провину в авіатрощі та загибелі людей.

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, що 25 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак рейсу 8432 "Азербайджанських авіаліній", який прямував з Баку до Грозного. На борту літака перебувало 67 осіб. 38 людей загинуло, 29 пасажирів вижили, але багато хто дістав серйозні поранення. Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану заявило, що причиною катастрофи літака стала російська ракета "земля – повітря". Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у жодному з аеропортів РФ, попри запити пілотів про аварійну посадку.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом катастрофи літака біля Актау у Казахстані Генпрокуратура Азербайджану відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він зазначив, що дізнався про авіакатастрофу в російському повітряному просторі дорогою до Санкт-Петербурга для участі в саміті СНД, та негайно дав вказівку розвернути літак і повернутися до Баку. За словами Алієва, до Актау, де сталася катастрофа, була направлена група представників Азербайджану. Також він дав доручення якнайшвидше відправити бригади медиків на місце катастрофи. Президент доручив уряду створити комісію для розслідування причин катастрофи рейсу 8432 авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".

Азербайджан чекає

Азербайджан очікує офіційного визнання з боку Росії, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, спричинивши загибель 38 людей. Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані з попереднім розслідуванням:

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака".

Зі свого боку США та Канада закликали Росію провести прозоре розслідування інциденту. У заяві канадського МЗС наголошується: "Ми закликаємо Росію дозволити відкрите і прозоре розслідування та прийняти його висновки".

Це не перший збитий Росією літак

На совісті Росії це не перший збитий цивільний літак і спроба приховати власну провину. Влітку 2014 року в небі над Донеччиною терористи Путіна із ЗРК "Бук" збили Boeing 777 "Малазійських авіаліній". Тоді загинули 283 пасажири, серед них – 80 дітей. Громадяни 10 країн світу стали жертвами "руського міра". Росія не лише не долучилась до розслідування, а й всіляко перешкоджала, попри благання рідних загиблих у катастрофі, які шукали правди. Довічне ув’язнення за теракт в українському небі над окупованою Донеччиною отримали троє, зокрема, ватажок бойовиків Гіркін-Стрєлков. Та рідні вимагають, щоб покарання понесли не лише виконавці, але й замовники, зокрема, воєнний злочинець Путін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АВІАКАТАСТРОФА В КАЗАХСТАНІ: БУДАНОВ СКАЗАВ, ХТО ЗБИВ ПАСАЖИРСЬКИЙ ЛІТАК!

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