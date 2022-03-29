Авіаналіт окупантів та життя у звільнених громадах: яка ситуація у Сумах та області зранку 29 березня

Авіаналіт окупантів та життя у звільнених громадах: яка ситуація у Сумах та області зранку 29 березня

Найбільше від російської агресії в області постраждала Тростянецька громада.

Зі звільненого 26 березня від окупантів Тростянця продовжується евакуація поранених та людей, які залишилися без житла. Влада обіцяє відновити життя у місті якнайшвидше. У Сумах відновлюється робота АЗС та тролейбусних маршрутів.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію у Сумах та області за минулу добу, 28 березня.

Ситуація у місті Суми та Сумському районі

Голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що 28 березня у Сумському районі відбувся ворожий авіаналіт - було скинуто бомби. Били по елеватору, де зберігається зерно, та по електричній підстанції. Є пошкодження і руйнування.

"Літаки літали над містом Суми і була загроза бомбардування навіть обласного центру", - наголосив очільник області.

У Сумах, яке постраждало від ворожих обстрілів, відновлюють роботу АЗС та комунальний транспорт.

Від вівторка, 29 березня, відновлюється робота тролейбусних маршрутів № 4 і № 8. Загалом перевезення пасажирів по місту здійснюватимуть 11 тролейбусів КП "Електроавтотранс". Час роботи: від 7:00 до 17:00 (час може бути змінено в залежності від ситуації по місту).

За словами мера міста Олександра Лисенка, у Сумах є невеликі локальні проблеми з електропостачанням. Щодо роботи шкіл і садочків - то навчання у школах буде дистанційним, а садочки працюватимуть у режимі чергування.

Ситуація в області

Голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що станом на 29 березня російські війська ще залишаються лише на території Конотопської громади, де 28 березня відбувалися перестрілки, внаслідок чого було пошкоджено бензовоз. За словами Живицького, окрім Конотопської громади, на території області є гарячі точки у Буринській громаді, де зафіксована велика кількість ворожої техніки, озброєння, авіація, артилерія та навіть встановлені російськими окупантами блокпости.

Водночас Лебединщина, Охтирщина, Сумській район, Тростянецька, Краснопільська та Боромлянська громади наразі звільнені від окупантів та намагаються якнайшвидше відновити життя.

Були 8 днів запеклі бої за Тростянець і, на жаль, центральна частина міста зруйнована.

До міста направили гуманітарну допомогу, а також евакуювали та розселили у Сумах людей, які втратили своє житло у Тростянці. Надали медичну допомогу пораненим та хворим місцевим мешканцям, які через окупацію та постійні обстріли не могли потрапити до лікарні.

"Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм до звільнених громад. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки, заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки", - зауважив голова ОВЦА Живицький.

До міста також завезли генератори та паливо, а також супутниковий зв'язок Starlink. У Тростянці також має з дня на день з'явитися мобільний зв'язок. Влада займається питанням відновлення залізничної та транспортної інфраструктури. Відбувається розмінування території громади та пошук тіл загиблих людей. За минулу добу на території Тростянецької громади знайшли тіла двох місцевих мешканців, на тілі одного із них виявлені сліди катування. відкрито кримінальні провадження.

Щодо роботи лікарні у Тростянці - то відновленні її роботи поки що неможливе через сильні пошкодження та можливу наявність мін. Хворі будуть доставлятися до лікарень міст Суми або Охтирка.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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