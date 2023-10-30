Авіапрорив на "Азовсталь": командувач ССО розкрив раніше невідомі деталі операції

Командувач Сил спеціальних операцій (ССО), генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розкрив невідомі деталі авіапрориву на "Азовсталь" в оточеному росіянами Маріуполі. Українські військові на гвинтокрилах здійснили сім вдалих рейсів. У кожному брала участь різна кількість машин і паралельно проводилося декілька операцій.

Про це Хоренко розповів у інтерв'ю ТСН.

"Я дуже добре пам’ятаю ці моменти, коли були перші рейси і як вони планувалися. Це були важкі рішення. Коли ми спілкувалися з пілотами, комбригами і командувачами армійської авіації, вони нам допомагали планувати ці польоти на "Азовсталь". Було вдалих сім рейсів. У кожному польоті брала участь різна кількість вертольотів. Ми вивчили обстановку, противника, радіоелектронну обстановку і планували маршрут. Паралельно проводилося декілька операцій: і наземна, і повітряна", – розповів командувач ССО.

За його словами, тоді він не мав досвіду такого типу операцій, тому доводилось розбиратися вже під час неї. Проблема була в тому, що гвинтокрил не міг піднятий необхідну захисникам на "Азовсталі" кількість вантажу, тому треба було обирати.

"Коли тобі привозять боєкомплект, який ти повинен загрузити, і Редіс, з яким безпосередньо підтримували зв’язок, каже, що йому саме на даний час необхідне. У тебе 15 тонн вантажу, а один вертоліт може біля двох тонн взяти. Там є певні нюанси. Окрім цього, ще була доставка людей, мотивованих бійців, які на той час могли працювати та підтримувати. Тому що ми розуміли: були і втрати і моральне виснаження людей", – розповів Хоренко.

Командувач ССО каже, що основна частина бійців виконувала свій обов’язок. Також було багато добровольців, які висловлювали бажання підтримати, мали пряме або опосередковане відношення і до "Азову", і до бійців, які перебували на той час у Маріуполі.

"Основна задача була доставити боєкомплект. Але коли кажуть, що з 15 тонн може лише 2 тонни влізти, треба щось обирати. А в тебе ще приходить 10 добровольців. Кажуть: ми також хочемо полетіти захищати "Азовсталь". Тоді приймали важкі рішення: чи боєкомплект загрузити, медикаменти, тоді засоби зв’язку, старлінки тільки у нас з’являлися, або люди, які повинні були захищати. Ми були обмежені, рахувалося по хвилинам", – розповів командувач ССО.

Хоренко каже, що військові йшли в повному режимі радіомовчання. Вивантаження не мало займати понад 10 хвилин.

"Але завжди люди справлялися до 5 хвилин. Після цього було завантаження поранених, які в більш важкому стані. Було декілька історій, мало хто про них знає. Як люди, спеціалісти високого профілю, вилітали, працювали там та певними рейсами примудрялися повертатися. Тому що вони були потрібні на інших напрямках", – розповів командувач ССО.

За сім рейсів один військовослужбовець потрапив у полон, каже Хоренко. Його вже обміняли.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

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