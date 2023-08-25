Авіатроща чи страта: світ з'ясовує, що насправді сталося з Пригожиним та верхівкою ПВК "Вагнера"

Світові політики і розвідки намагаються з'ясувати, що сталося з верхівкою терористичної організації ПВК "Вагнера". Про версії загибелі ватажка найманців — далі у матеріалі.

Літак, який належав керівнику приватної військової компанії Євгену Пригожину - днями розбився у Тверській області. За повідомленнями, на облавку був і сам Пригожин, і засновник компанії Дмитро Уткін. І, хоча експертиза ДНК ще не засвідчила особи загиблих, загибель ватажка "вагнерівців" фактично підтвердив особисто Путін.

Які версії катастрофи розглядають і яке послання вона може нести для російських еліт, розповіла кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

Літак, на облавку якого, згідно з документами, перебувала верхівка ПВК "Вагнера", розвалився у повітрі. Експерти висувають дві імовірних версії того, що сталося: вибух на борту або збиття ракетою з землі.

Авіатроща літака Пригожина / Фото: Associated Press

Тіла загиблих - трьох членів екіпажу і сімох пасажирів - забирають на експертизу, особи встановлюватимуть за ДНК. У списках пасажирів, окрім рядових "вагнерівців", імена одразу двох ватажків організації - Євгена Пригожина і засновника ПВК Дмитра Уткіна.

Попри те, що офіційного підтвердження, що вони загинули, ще немає, це фактично підтверджує диктатор Путін. Він про Пригожина, який ще два місяці тому вів своїх найманців на Москву, говорить лише у минулому часі: "Це була людина складної долі, і помилки в нього були серйозні в житті, домагався він результатів потрібних - і для себе, і тоді, коли я його просив про це".

Євген Пригожин: хто він і звідки знав Путіна

Путін та його “колишній кухар” Пригожин / Фото: Associated Press

"Кухар путіна", як називали Пригожина, - ресторатор, який познайомився з майбутнім російським президентом ще в 90-х,і швидко розширив свій бізнес. Він отримав контракти на харчування від міністерства оборони РФ і державних шкіл. А 10 років тому заснував свою приватну армію, яка лишила кривавий слід у багатьох країнах, зокрема, й в Україні.

Бойовий підрозділ колишніх силовиків, часто з кримінальним минулим, навесні 2014-го починає діяти в Криму і на Донбасі. Збиття Іл-76 у Луганському аеропорту та бої за Дебальцеве - до цих операцій на першій стадії війни причетні якраз "вагнерівці".

Євген Пригожин / Фото: ТАСС

Згодом бойовиків ПВК перекидають до Сирії, де Росія вступила у війну. А от у березні 2022-го, коли взяти Київ за три дні не вдалося - Путін повертає "вагнерівців" на український фронт. Взяття Попасної, захоплення сусідніх Сєвєродонецька і Лисичанська виснажують компанію. "Вагнерівці" починають масово вербувати в'язнів у російських тюрмах, набирають близько 50-ти тисяч. Ледь не половина з них загине під час боїв за Солєдар та Бахмут.

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ

Наприкінці 2022-го Пригожин вступає у конфлікт з російським міністерством оборони, скаржиться на нестачу боєприпасів. У відповідь - назва "Вагнер" зникає з російських медіа, а Генштаб приписує собі успіхи "вагнерівців" на полі бою.

Пригожин мав конфлікт з російським міністерством оборони

Взаємні звинувачення тривають ще кілька місяців, доки навесні "Вагнеру" офіційно забороняють вербувати ув'язнених. Міноборони РФ вимагає, щоби найманці підписали контракти з ним. Зрештою, замість втрачати залишки своєї армії, Пригожин власним рішенням виводить "вагнерівців" з Бахмута та продовжує публічно ганьбити командування російської армії. Головне, про що тоді заявив ватажок найманців — це те що 24 лютого у Росії не було жодних причин починати повномасштабний наступ на Україну.

Проти заколотників порушують кримінальну справу. Офіс "Вагнера" обшукують, але до Москви найманці таки не доходять - зупиняються за 200 кілометрів. Пригожина начебто переконав відступити Лукашенко, який протягом дня говорив і з власником "вагнерівців", і з президентом Росії.

"Вагнер" у Білорусі

Бойовиків переміщують до Білорусі, справу проти Пригожина закривають - навіть вилучені під час обшуків 10 мільярдів рублів повертають. Два місяці панує відносна тиша - "вагнерівці" тренуються з білоруськими військовими, Пригожин активізує свою діяльяність за кордоном.

Авіатроща літака Пригожина

Авіатроща з літаком Пригожина відбувається рівно за два місяці після спроби бунту. Чимало західних експертів наголошують - замовником цієї страти є особисто Путін. І це могло бути його застереження, зокрема, й для російських еліт.

Залишки літака Пригожина / Фото: Associated Press

У Кремлі всі закиди звично відкидають - кажуть, що причину смертей встановить слідство. "Вагнерівці", які лишилися без верхівки, проголошувати помсту поки що не поспішають. А Лукашенко, який ще два місяці тому заявляв, що зупинив бунт Пригожина, гарантуючи йому безпеку, поспіхом виправляється і запевняє, що ніяких гарантій не було.

Що буде з "Вагнером" далі

Поки подальша доля приватної армії Пригожина лишається невідомою. У деяких регіонах Росії вже зносять масові поховання бойовиків. А світові експерти наголошують — хай що сталося з ватажком терористичної організації і хай яке застосування для неї обере Кремль — схоже, що незалежною від Москви армія "вагнерівців" більше не буде.

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