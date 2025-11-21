Авіація, ППО і "мирний план" США: про що домовився Зеленський у Європі й Туреччині та чому зростає напруженість

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський здійснив спочатку європейське турне, а в Туреччині заявив про готовність повернути переговори до Стамбула. Далі — неочікуваний «мирний план» США з агресивними дедлайнами, вичікуванням Кремля і настороженістю Європи. Все це відбулося з нами лише впродовж останніх днів. І з кожним наступним напруженість — як всередині країни, так і зовні — лише зростає.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Візит Зеленського до Євросоюзу

Ранок неділі. Президентський літак приземляється в Афінах. Зеленський прямує на зустріч із президентом Греції. Президент Константінос Тасулас заявляє про підтримку цілісності України, допомогу у відбудові та поверненні українських дітей.

Вже згодом голови державних газових компаній з обох сторін укладають угоду про вертикальний енергетичний коридор із Греції до України. Це має покрити частину дефіциту, який утворився внаслідок руйнівних російських атак по українському газовидобутку, пояснює очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Понеділок. Військова база неподалік Парижа. Президенти України та Франції підписують історичну угоду про підсилення бойової авіації французькими винищувачами «Рафаль». Їх Київ закуповуватиме у Парижа впродовж наступних 10 років. Ймовірно, розраховуватимемося і репараційною позикою.

Володимир Зеленський також заявляє, що Україна отримає французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони та 6 пускових установок. Ще Франція до кінця року готує додатковий оборонний пакет щодо систем ППО разом з ракетами та системами протидії безпілотникам.

А ще в Україні до кінця 2029 року мають з’явитися 55 французьких локомотивів. Угоду в галузі перевезень на майже пів мільярда євро у Єлисейському палаці підписують французький виробник потягів та електровозів із головою правління «Укрзалізниці».

Вівторок. Будівля парламенту в Мадриді. Українській делегації показують залу засідань і вносять ім’я Зеленського до книги почесних гостей.

Тут показують протидронові системи, турелі, повітряні й наземні дрони, радари дальнього виявлення та боєприпаси та наголошують — готові до співпраці.

Далі зустрічі тет-а-тет з королем Іспанії Феліпе VI, а потім і з прем’єром Педро Санчесом, після якої лунають заяви про іспанський пакет допомоги. Це, зокрема, 40 ракет для ППО та щонайменше 615 мільйонів євро на закупівлю і розробку зброї та підтримку енергетики.

Європейське турне президента відбулося на тлі гучного корупційного скандалу. Йдеться про схеми збагачення на енергетиці під час війни. Але все це публічно лідери країн-партнерів не коментують.

«Вони розуміють: якою б ситуація не була, руйнація владної вертикалі в Україні, вона призведе до поразки України. Якщо вони про це публічно не говорять, це не означає, що їх це не турбує. І це не означає, що у приватній комунікації вони не ставлять якісь жорсткі запитання і вимоги», — каже політолог Максим Несвітайлов.

Візит до Туреччини

Анкара. Останній пункт призначення міжнародного турне президента. Зустріч з турецьким лідером триває понад дві години — Ердоган заявляє про готовність повернути Москву за стіл перемовин у Стамбулі.

«Туреччина хоче бути не лише майданчиком на переговорах. Вона хоче виступати в ролі посередника. Я не думаю, що Туреччина гратиме на боці Росії. Вони теж шукатимуть різні компромісні варіанти», — пояснює політолог Володимир Фесенко.

Новий «мирний план» США

Поки президент був у міжнародному турне, до Києва з новим «мирним планом» приїхали представники Пентагону, з якими Зеленський зустрівся уже після приїзду.

Вимоги, які президент України вже відкидав раніше, сьогодні він обговорив телефоном з Макроном, Стармером та Мерцом.

І Україна, і європейські союзники ключові пункти американсько-російського плану відхилили.

