Австралія розсварилась із ЮНЕСКО через риф, який страждає від змін клімату

Без роботи можуть опинитися тисячі людей, які працюють завдяки цьому рифу.

Австралію обурила пропозиція внести Великий бар'єрний риф, розташований уздовж її узбережжя, до списку пам'яток, що перебувають під загрозою.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Таку пропозицію озвучили в Комітеті всесвітньої спадщини, що входить до ЮНЕСКО. Там наголошують - риф потерпає від змін клімату і потребує кращого захисту. Тож на зустрічі наступного місяця можна було б ухвалити рішення, як краще захистити пам'ятку.

Заяви ЮНЕСКО обурили Австралію, яка вважає, що автори пропозиції забули врахувати всі її зусилля зі збереження Великого бар'єрного рифу. Якщо він потрапить до списку пам'яток, що перебувають під загрозою, це може скоротити потік туристів до об'єкта. А пов'язана з рифом інфраструктура забезпечує в Австралії тисячі робочих місць.

Новини світу: Великий Бар'єрний риф в небезпеці - як ЮНЕСКО захищатиме і чому обурюється Австралія

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання