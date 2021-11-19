Австрія запроваджує тотальний локдаун і готує обов’язкову вакцинацію для всього населення

Нові обмеження узгодили і в Німеччині

Австрія першою в Західній Європі запроваджує тотальний карантин – вже з понеділка, поки що на 10 днів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Крім того, вперше в Європі вакцинацію від коронавірусу там зроблять обов’язковою – заявив канцлер Александр Шалленберг. Він повідомив, що це буде з лютого, та анонсував штрафи за відсутність щеплень, втім, їхнього розміру поки не назвав.

Нові обмеження узгодили і в Німеччині, де минулої доби зафіксували 65 тисяч нових позитивних тестів. Там хочуть зробити вакцинацію обов'язковою для професій догляду - персоналу лікарень та будинків для літніх людей. Решту ж обмежень регіони ухвалюватимуть самостійно, в залежності від ситуації на місці. Кроки можуть бути різні: від недопущення невакцинованих у громадські місця - аж до локдаунів.

Новини світу: Австрія стала першою країною з обов'язковою вакцинацією від коронавірусум

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