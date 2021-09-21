Автентичні карпатські топірці, які стають окрасою колекцій і музеїв, скоро нікому буде майструвати

Молодь не вчиться ремеслу, а їде на заробітки за кордон.

Їхнє ремесло порівнюють з ювелірним, а роботи нині у приватних колекціях та музеях. Це про гуцулів-мосяжників та їхні топірці. Майстрів, які ревно бережуть традиції прадідів, нині на усі Карпати залишилися одиниці. Тому їхня робота так цінується. Попри це, ремесло, якому ось уже добрих пів тисячоліття, нині занепадає.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Без цього аксесуара у гуцулів немає різдвяної коляди. Старенькі не виходять без нього із дому, а молоді не рушають в ліс. Топірець або бартка - горяни кажуть: вигадали його для себе вже добрих пів тисячоліття тому. А тепер, переконують - він може знадобитись і туристам - і не лише як сувенір на згадку. «Чи ви підвернули ногу, чи підпираєтеся», - каже мосяжник Назарій Габорак.

Назар - нащадок однієї з небагатьох мосяжницьких династій, що досі ревно бережуть традиції цього ремесла. Матеріал для роботи - латунь та бронзу - шукає серед брухту, переплавляє стару сантехніку, електро-дроти тощо. Аби топірці на сонці блищали, наче золоті.

«Це є природній метал. Бронза, залізні руди є ж у нас, це ж є природній метал», - каже чоловік.

Але основне чаклунство з металом відбувається не у кузні, а у майстерні. Раніше мосяжники, каже Назар, усе шліфували вручну. Тепер стало трохи не те, щоб легше - швидше: ідеально гладкими металеві заготовки робить на станку.

Наступний етап - гідний вправності та терпіння ювеліра - прикрасити топірець інкрустацією та чеканкою.

Новини України: на усі Карпати залишилися одиниці гуцулів-мосяжників, які майструють топірці

Ні на крок з майстерні молодший син Назара. І не тому, що приїхало телебачення. Віталіку лише 9, але він сам хоче робити топірці. «Я сподіваюсь, що син продовжить. Але якщо чесно, я б не дуже і хотів. Це є дуже важка праця. Кожен хоче для своїх дітей щось легшого», - твердить Назар.

Для нього самого ж це наразі єдине джерело заробітку. Залежно від оздоблення продає топірці від 300 до 1,5 тисячі гривень. «Є дуже багато на подарунки різні. І навіть нашим депутатам і різним високим чинам. Бо це автентичне, дуже рідкісне», - додає майстер.

Тим часом це давнє ремесло у Карпатах поступово зникає. За словами майстра, молодь охочіше їде на заробітки, ніж продовжує справу прадідів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання