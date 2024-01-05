"Автівка — це мої ноги": маленький чоловік, фото якого після обстрілу Києва облетіло весь світ, потребує допомоги (фото)

Зворушливе фото з Києва, на якому рятувальник виносить чоловіка з багатоповерхівки, зруйнованої внаслідок атаки Росії 2 січня, стрімко облетіло соціальні мережі. Це 62-річний постраждалий киянин Олег Гонтаренко, який від народження має інвалідність.

Через свій маленький зріст — менше 70 сантиметрів йому не підходить одяг, який можна придбати в магазині. Громадський транспорт у столиці, на жаль, теж йому недоступний. Пересуватися містом чоловік може лише на автівці. Але її разом із квартирою знищила російська ракета.

Мама і брат чоловіка померли перед війною

Родичів у чоловіка немає. Перед повномасштабною війною його брат помер від захворювання сердця, згодом після інсульту померла і мама.

В інтерв’ю ТСН Олег Гонтаренко пригадав страшний ранок 2 січня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Тоді він був вдома, у своїй квартирі на вулиці Кудряшова. Чоловік розповідає, що мешкав там відтоді, як побудували багатоповерхівку.

“Я прокинувся о 6:30 ранку, поснідав, а потім включив телевізор і дивився спортивну програму. Тільки це мене і врятувало, що я сидів у тій кімнаті, яка виходить на вулицю. Якби я був на кухні чи в коридорі, ми б з вами не розмовляли”, — розповів чоловік.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: Управління ДСНС Києва

Квартиру зруйнувало від вибуху

Самотужки вилізти зі зруйнованої квартири шансів не було, каже Олег Гонтаренко. Вибуховою хвилею його відкинуло на диван та накрило килимом.

“ДСНС спочатку гасили пожежу, а потім вже витягали людей. Воно все завалилося, меблі, стіни, двері, скло з вікон, тому я не зміг вилізти. Потім повернувся, знайшов телефон, став дзвонити на 102 і говорити, що я там сиджу, що багато диму. Хвилин сорок довелося почекати”, — розповів Олег Гонтаренко.

Рятувальник встиг витягнути його з полум’я

Рятувальник заліз через балкон і витяг його, згадує чоловік. Він дуже вдячний йому і каже, що той прийшов дуже вчасно — вогонь почав перекидатися в кімнату.

“Знав, що робити, не панікував. Взяв мене, підніс до балкона, який був зруйнований. Інші співробітники вишикувалися в ланцюжок і передавали мене. Велика вдячність йому, що проявив професіоналізм і свої найкращі якості”, — розповів Олег Гонтаренко.

Олег Гонтаренко / Фото: Управління ДСНС Києва

Усе майно знищила ракета

Чоловік каже, що на щастя не отримав серйозних пошкоджень, лише порізи. Втім наразі перебуває у лікарні, адже залишився без житла. У квартирі майже нічого не вціліло. Її зруйнувало від вибуху, а побутову техніку, меблі та одяг знищили вогонь та вода.

“Я песніонер, нічим не займаюсь, лише своїми проблемами, яких вистачає. Треба і господарчі справи робити, займатися одежою… Дзвонили незнайомі люди, які бачили, як мене виносили. Це така підтримка, моральна, психологічна, я вже не кажу про фінансову, вона додає сили. Зараз ззовні я нормально, але всередині складно. У такому віці починати непросто”, — розповів Олег Гонтаренко.

Олег Гонтаренко / Фото: ТСН.ua

Машина — це його ноги

У чоловіка вціліли лише посвідчення водія, паспорт, милиці, барсетка та трохи одягу, який просочився димом та водою. Він дуже потребує допомоги небайдужих.

“Я ходжу на милицях і не можу користуватися загальним міським транспортом. Він в основному не пристосований для людей з обмеженими можливостями. Машина для мене — це ноги. Вона повністю знищена, була в епіцентрі вибуху. Причому так, що сусідам на другому поверсі до них в кімнату через скло залетів бампер з номером машини. Її розірвало на шматки”, — розповів Олег Гонтаренко.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото: Управління ДСНС Києва

Чоловік шукає житло в Солом’янському районі Києва — щоб мати змогу отримувати там соціальні послуги та збирає кошти на автівку.

Допомогти Олегу Гонтаренко

Номер картки чоловіка: 5167803213389922

Олег Гонтаренко / Фото: ТСН.ua

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