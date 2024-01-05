"Автівка — це мої ноги": маленький чоловік, фото якого після обстрілу Києва облетіло весь світ, потребує допомоги (фото)

Номер картки чоловіка: 5167803213389922.
Зворушливе фото з Києва, на якому рятувальник виносить чоловіка з багатоповерхівки, зруйнованої внаслідок атаки Росії 2 січня, стрімко облетіло соціальні мережі. Це 62-річний постраждалий киянин Олег Гонтаренко, який від народження має інвалідність.
Через свій маленький зріст — менше 70 сантиметрів йому не підходить одяг, який можна придбати в магазині. Громадський транспорт у столиці, на жаль, теж йому недоступний. Пересуватися містом чоловік може лише на автівці. Але її разом із квартирою знищила російська ракета.
Мама і брат чоловіка померли перед війною
Родичів у чоловіка немає. Перед повномасштабною війною його брат помер від захворювання сердця, згодом після інсульту померла і мама.
В інтерв’ю ТСН Олег Гонтаренко пригадав страшний ранок 2 січня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Тоді він був вдома, у своїй квартирі на вулиці Кудряшова. Чоловік розповідає, що мешкав там відтоді, як побудували багатоповерхівку.
“Я прокинувся о 6:30 ранку, поснідав, а потім включив телевізор і дивився спортивну програму. Тільки це мене і врятувало, що я сидів у тій кімнаті, яка виходить на вулицю. Якби я був на кухні чи в коридорі, ми б з вами не розмовляли”, — розповів чоловік.
Квартиру зруйнувало від вибуху
Самотужки вилізти зі зруйнованої квартири шансів не було, каже Олег Гонтаренко. Вибуховою хвилею його відкинуло на диван та накрило килимом.
“ДСНС спочатку гасили пожежу, а потім вже витягали людей. Воно все завалилося, меблі, стіни, двері, скло з вікон, тому я не зміг вилізти. Потім повернувся, знайшов телефон, став дзвонити на 102 і говорити, що я там сиджу, що багато диму. Хвилин сорок довелося почекати”, — розповів Олег Гонтаренко.
Рятувальник встиг витягнути його з полум’я
Рятувальник заліз через балкон і витяг його, згадує чоловік. Він дуже вдячний йому і каже, що той прийшов дуже вчасно — вогонь почав перекидатися в кімнату.
“Знав, що робити, не панікував. Взяв мене, підніс до балкона, який був зруйнований. Інші співробітники вишикувалися в ланцюжок і передавали мене. Велика вдячність йому, що проявив професіоналізм і свої найкращі якості”, — розповів Олег Гонтаренко.
Усе майно знищила ракета
Чоловік каже, що на щастя не отримав серйозних пошкоджень, лише порізи. Втім наразі перебуває у лікарні, адже залишився без житла. У квартирі майже нічого не вціліло. Її зруйнувало від вибуху, а побутову техніку, меблі та одяг знищили вогонь та вода.
“Я песніонер, нічим не займаюсь, лише своїми проблемами, яких вистачає. Треба і господарчі справи робити, займатися одежою… Дзвонили незнайомі люди, які бачили, як мене виносили. Це така підтримка, моральна, психологічна, я вже не кажу про фінансову, вона додає сили. Зараз ззовні я нормально, але всередині складно. У такому віці починати непросто”, — розповів Олег Гонтаренко.
Машина — це його ноги
У чоловіка вціліли лише посвідчення водія, паспорт, милиці, барсетка та трохи одягу, який просочився димом та водою. Він дуже потребує допомоги небайдужих.
“Я ходжу на милицях і не можу користуватися загальним міським транспортом. Він в основному не пристосований для людей з обмеженими можливостями. Машина для мене — це ноги. Вона повністю знищена, була в епіцентрі вибуху. Причому так, що сусідам на другому поверсі до них в кімнату через скло залетів бампер з номером машини. Її розірвало на шматки”, — розповів Олег Гонтаренко.
Чоловік шукає житло в Солом’янському районі Києва — щоб мати змогу отримувати там соціальні послуги та збирає кошти на автівку.
Допомогти Олегу Гонтаренко
Номер картки чоловіка: 5167803213389922
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