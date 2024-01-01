Авто підкидало разом із людьми: моторошні подробиці сильного землетрусу в Японії (фото, відео)

Японія почала рік під ударами стихії - там стався найпотужніший за кілька років землетрус і є загроза цунамі. Наразі відомо про перших поранених. Влада закликає японців евакуюватися, адже загроза на цьому не минула.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Землетрус стався у місті Вадзіма в центральній частині країни. Цей регіон у перший день року сколихнули потужні підземні поштовхи. Настільки сильних тут не фіксували від 2018 року.

У крамницях падав товар з поличок. На вокзалі хиталися табло і стеля. А от на заправці автомобілі підкидало разом із людьми.

Негода в Японії

Утім, найголовніша загроза причаїлася на узбережжі. Коли поштовхи стихли, стає відомо - регіону загрожує цунамі. В центральній частині країни фіксують хвилі - майже півтора метри заввишки. Та за прогнозами, на міста можуть обрушитися й триметрові хвилі, а тому людей закликали евакуюватися.

Востаннє попередження про настільки сильне цунамі в Японії випускали 2011 року, коли стихія забрала 20 тисяч життів і призвела до трагедії на атомній станції Фукусіма-1.

Негода в Японії

Нині влада запевняє - атомні станції працюють без порушень. Однак закликає громадян бути напоготові. Наразі в постраждалих районах десятки тисяч людей опинилися без світла, відомо про проблеми зі зв'язком, залізничним та авіаційним сполученням. У районах в епіцентрі стихії почалися перші евакуації.

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Нагадаємо, днями в Румунії зафіксували землетрус, який відчули в Україні.

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