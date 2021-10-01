Авто розірвало навпіл: у Польщі медики рятують єдиного вцілілого в моторошній ДТП українця

Троє осіб загинуло.

Польські лікарі борються за життя травмованого українця - єдиного, хто вижив у моторошній ДТП під Лодзем.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 жовтня.

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У середу автомобіль з українцями їхав з Вроцлава до Катовиць. Дорогою водій утратив кермування, після чого машина на повній швидкості увігналася в світлофор. Її розірвало навпіл. Авто так понівечило, що рятувальники діставали людей за допомогою спецтехніки.

ДТП забрала життя трьох осіб - це два чоловіки і жінка, яким по 23 і 25 років. Вцілілому пасажиру теж 25 років. За словами свідків, такої жахливої аварії вони ще не бачили.

Новини світу: польські лікарі борються за життя травмованого українця

Як повідомлялося, у Польщі сталася ДТП з українцями – шестеро осіб загинули, 34 отримали поранення. Загалом в автобусі, який злетів з естакади, було 57 українців. Транспортний засіб їхав за маршрутом Познань-Херсон.

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