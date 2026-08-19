Авто зносило людей на зупинці: стали відомі нові подробиці кривавої ДТП у Києві (фото, відео)

Місце ДТП у Києві / © ТСН

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У Києві 23-річний водій увігнався у маршрутку і вилетів на узбіччя — просто в зупинку громадського транспорту. Двоє загиблих, четверо постраждалих, один із яких у тяжкому стані.

Усі подробиці розповість кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

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Смертельний маневр та перші хвилини після удару

На Чоколівському бульварі чорний Volkswagen намагався проскочити між маршруткою та білою автівкою. Проте різкий маневр не вдався: зачепивши маршрутний автобус, «гонщик» вилетів на зупинку громадського транспорту та зніс людей.

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На місці аварії лікарі кількох бригад швидкої надавали першу медичну допомогу. Чотирьох постраждалих відправляють до лікарень, один зі збитих пішоходів перебуває у важкому стані. Двох жінок урятувати не вдалося — вони померли на місці.

Розбитий Volkswagen зніс людей, металеву конструкцію зупинки і зупинився лише за кілька метрів на доріжці місцевого парку. 23-річний керманич був тверезий, заявляють у поліції.

«Правоохоронці перевірили водія приладом "Драгер" — він був тверезий. Водія затримали згідно зі статтею, розпочате кримінальне провадження», — повідомила пресофіцерка Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Марія Бакарджиєва.

Повторення трагедії та реакція МВС

Півтора місяця тому за 400 метрів від місця цієї аварії сталася ще одна резонансна ДТП, у якій загинуло четверо людей (серед яких 12-річний хлопчик) та ще троє постраждали. Тоді легковик на великій швидкості влетів у підземний перехід. Чоловік за кермом також був тверезий, проте неодноразово отримував штрафи за швидку їзду.

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На нову смертельну аварію відреагував міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Очільник МВС нагадав, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму.

Крім того, вже з четверга на дороги столиці виїдуть поліцейські автівки «Фантом», які фіксуватимуть порушників безпосередньо під час руху, а на українських автошляхах запрацюють десятки нових камер автофіксації швидкості.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 19 СЕРПНЯ| 103 ГЕРОЇ ВДОМА! СКАНДАЛЬНА СПРАВА НАБУ! МАСШТАБНА ДТП!

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