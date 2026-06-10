Автобус, як після вибуху: в Києві сталася ДТП з пасажирським транспортом

ДТП у Києві біля метро «Лісова»

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Сьогодні на Броварському проспекті в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса КП «Київпастранс». Через аварію на дорозі утворився затор, а очевидці повідомляли про значні пошкодження транспорту.

Відповідне відео поширили у Мережі.

Перехожі помітили поблизу станції метро «Лісова» великий жовтий автобус із вибитими вікнами, через що в мережі почали ширитися чутки про можливий вибух.

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Крім того, інцидент спровокував ускладнення руху транспорту на Броварському проспекті.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що інформація про будь-які вибухи, пов’язані з громадським транспортом, до них не надходила.

Ситуацію прояснили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Як з’ясувалося, очевидці побачили наслідки ДТП, яка сталася на кінцевій зупинці автобусного маршруту № 28Т.

«Унаслідок ДТП сторонньою машиною було частково пошкоджено автобус маршруту 28Т. Зокрема, пошкоджено три склопакети. Під час аварії автобус перебував на кінцевій зупинці. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працює поліція», — зазначили у Департаменті.

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У профільному департаменті додали, що після завершення оформлення всіх необхідних матеріалів правоохоронцями, спеціалісти КП «Київпастранс» розпочнуть ремонтні роботи для відновлення пошкодженого транспортного засобу.

Нагадаємо, у Києві ввечері 5 червня сталася смертельна ДТП. За даними правоохоронців, автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де в той момент перебували люди.

На місці загинули четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарева та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей дістали травми.

Сьогодні у Києві попрощалися з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у смертельній ДТП на Чоколівському бульварі.

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