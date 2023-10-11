Автобус вигорів ущент: з’явилось відео з Херсонщини після атаки дроном по кладовищу

На відео зняли наслідки російської атаки дроном по похоронному транспорту на кладовищі у Херсонському районі 11 жовтня.

У розпорядженні ТСН.ua з’явилися відповідні фото і відео.

Після атаки безпілотників з боку окупантів по кладовищу в Херсонському районі був спалений дотла мікроавтобус ритуальної служби, по якому якраз було пряме влучання. Залишки знищеного транспорту зафіксували на відео.

Як уточнили в Херсонській ОВА, російська армія скинула з дрона боєприпас по території поблизу цвинтаря селища Кіндійка. Постраждали троє людей.

Атака дроном по кладовищу на Херсонщині: з’явилося відео з наслідками

Знищений транспорт ритувальної служби внаслідок удару дроном на Херсонщині / Фото: ТСН.ua

Знищений транспорт ритувальної служби внаслідок удару дроном на Херсонщині / Фото: ТСН.ua

Що відомо про постраждалих від удару дроном

41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз він перебуває у реанімації, медики борються за життя чоловіка.

Також читайте Повітряна тривога: у Миргороді повідомляють про вибухи

У 42-річного чоловіка діагностована вибухова травма і непроникальні осколкові поранення. Він перебуває в лікарні.

Ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, вдень 11 жовтня російські окупанти поцілили дронами по ритуальному транспорту на кладовищі у Херсонському районі. Там саме відбувався похорон. Внаслідок атаки були поранені троє працівників ритуальної служби.

Читайте також: