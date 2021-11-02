Автобус виїхав на тротуар та зніс кілька стовпчиків: у Львові під час руху раптово помер водій маршрутки (фото)

Автобус виїхав на тротуар та зніс кілька стовпчиків: у Львові під час руху раптово помер водій маршрутки (фото)

Потерпілого намагались реанімувати очевидці, проте він помер.

У Львові на проспекті Чорновола у вівторок, 2 листопада, раптово помер водій маршрутки № 47А.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За попередніми даними 55-річному водію раптово стало зле. Через це автобус із пасажирами виїхав на тротуар та зніс кілька металевих стовпчиків. Потерпілого намагались реанімувати очевидці, проте він помер.

Речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій у коментарі ТСН.ua підтвердила цю інформацію.

"За попередньою інформацією, водієві стало погано. Він помер на місці до приїзду швидкої", - повідомила Катерина Рибій.

Нагадаємо, у Львові задимівся автобус з пасажирами.

Читайте також:

У Рівному сталася потрійна ДТП, серед постраждалих є діти | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання