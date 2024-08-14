Автобус, який віз дітей на відпочинок, потрапив у моторошну ДТП: серед загиблих жінка та 12-річна дівчинка

Поліція встановлює причини ДТП.
У Хмельницькій області перекинувся автобус, що віз дітей на відпочинок. Одна дівчинка загинула, врятувати не змогли і жінку, що супроводжувала цю групу дітей.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.
Автобус із дітьми перекинувся вранці у селі Вишнопіль. Відомо, це їхали діти із Житомирщини на відпочинок до Микуличина на Івано Франківщину. У салоні було 19 дітей.
На місці загинули 12-річна дівчинка та жінка, яка супроводжувала групу. Попередню причину аварії у поліції вже назвали, кажуть, водій не впорався з кермуванням.
Аварію та її наслідки бачили селяни. Кажуть, вочевидь водій автобуса запізно побачив острівець безпеки на дорозі і почав на швидкості маневрувати.
"Це дуже жахливо", - кажуть місцеві.
Поранених - 16 осіб. Це і діти, і дорослі, що їх супроводжували. У Старокостянтинівській лікарні нині 6 потерпілих - двоє в реанімації. Це 9-річний хлопчик та 32-річна жінка.
Чи був водій тверезий, у поліції поки не кажуть. Призначено кілька експертиз. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Автобус з ДІТЬМИ ЗЛЕТІВ з дороги і ПЕРЕКИНУВСЯ! Деталі жахливої трагедії
Нагадаємо, на Хмельниччині пострілами зупиняли водія, який вчинив ДТП з поліцейським авто.
Читайте також: