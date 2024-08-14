Автобус, який віз дітей на відпочинок, потрапив у моторошну ДТП: серед загиблих жінка та 12-річна дівчинка

У Хмельницькій області перекинувся автобус, що віз дітей на відпочинок. Одна дівчинка загинула, врятувати не змогли і жінку, що супроводжувала цю групу дітей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Автобус із дітьми перекинувся вранці у селі Вишнопіль. Відомо, це їхали діти із Житомирщини на відпочинок до Микуличина на Івано Франківщину. У салоні було 19 дітей.

На місці загинули 12-річна дівчинка та жінка, яка супроводжувала групу. Попередню причину аварії у поліції вже назвали, кажуть, водій не впорався з кермуванням.

Аварію та її наслідки бачили селяни. Кажуть, вочевидь водій автобуса запізно побачив острівець безпеки на дорозі і почав на швидкості маневрувати.

"Це дуже жахливо", - кажуть місцеві.

ДТП на Хмельниччині

Поранених - 16 осіб. Це і діти, і дорослі, що їх супроводжували. У Старокостянтинівській лікарні нині 6 потерпілих - двоє в реанімації. Це 9-річний хлопчик та 32-річна жінка.

Чи був водій тверезий, у поліції поки не кажуть. Призначено кілька експертиз. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Новини ТСН 06:00 за 14 серпня. Курський прорив, ДТП з дітьми, нові докази у справі про «півмільйонний хабар»

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Автобус з ДІТЬМИ ЗЛЕТІВ з дороги і ПЕРЕКИНУВСЯ! Деталі жахливої трагедії

Нагадаємо, на Хмельниччині пострілами зупиняли водія, який вчинив ДТП з поліцейським авто.

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