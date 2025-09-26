Автоматичний військовий облік та масові штрафи: адвокатка попередила чоловіків 25–60 років

Якщо за порушення військового обліку будуть штрафувати, то адвокатка прогнозує масові оскарження виписаних штрафів

Уряд унормував експериментальну автоматичну постановку та зняття з військового обліку. У Міноборони кажуть, що тепер чоловіки віком 25–60 років, які не стояли на військовому обліку, будуть поставлені на нього автоматично.

Що це означає для громадян, ТСН.ua роз’яснила адвокатка Таміла Алексик, яка спеціалізується на питаннях мобілізації.

Звідки братимуть інформацію про чоловіків?

Експертка зазначає, що внесенню змін до постанови про порядок ведення військового обліку передувало ухвалення постанови №932 «Про реалізацію експериментально проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів» (16 серпня 2024 року), а також зміни до постанови №556 (квітень 2025 року).

«Зараз автоматизація постановки на військовий облік стосується чоловіків віком від 25 до 60 років. У змінах до постанови йдеться, що подальше внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які на такому обліку не перебувають, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії. Тобто інформацію про чоловіків зазначеного віку будуть отримувати з Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС, інших інформаційних систем, реєстрів та баз, у тому числі інформації, яка міститься у банках», — розповідає Таміла Алексик.

На військовий облік від 16 років

Вона додає, що в подальшому зміни стосуватимуться і молодшої групи чоловіків — 16–24 років.

«Це передбачено постановою №932. Зараз юнаки до 17 років мають надати інформацію про себе до 31 липня кожного року через „Резерв+“ і особисто не з’являтися до ТЦК. У подальшому це теж планується робити автоматично — тільки вже від 16 років», — каже адвокатка.

Знайдуть навіть за кордоном

Таким чином, згодом на військовий облік українці ставатимуть автоматично від 16 до 60 років.

«Автоматична постановка на військовий облік стосується усіх чоловіків, навіть тих, які зараз легально перебувають за кордоном. Якщо вони виїхали офіційно, то у системі „Оберіг“ буде інформація про дату виїзду та дані закордонного паспорту. Ба більше, у постанові №932 чітко розписано, яка інформація буде міститися у реєстрі військовозобов’язаних: там будуть усі відомості, навіть фото людини», — додає Таміла Алексик.

«Невидимки» стануть видимі

Тобто, якщо людині вдавалося якимось чином чотири роки війни десь ховатися і не ставати на військовий облік, бути «невидимкою», то далі такого вже не буде.

«Гадаю, що зміни направлені якраз на тих, „хто ховався“ або не став на військовий облік з різних причин. Наприклад, був знятий з обліку і не став заново, чи був виключений з військового обліку не у зв’язку зі станом здоров’я, а переїхав на інше місце проживання і там на облік не став», — каже адвокатка.

Вона зазначає, що інформація про таких чоловіків буде підтягуватися автоматично.

«Всі українці є у Демографічному реєстрі незалежно чоловік це чи жінка. У нас у всіх є паспорти громадян України, у багатьох є закордонні паспорти, багато людей зареєстровані у „Дії“, майже всі користуються банківськими картками, тому ця інформація буде автоматично підтягуватися. Зрозуміло, що тут виникає питання законності — чи можливо робити таке без згоди особи, наприклад, щодо банківської таємниці, але якщо все вже доведено до такого рівня, коли запускається в роботу, то цей експериментальний проєкт вже перевірений і працює», — підкреслює Таміла Алексик.

Чи будуть масові розсилання штрафів?

Ми поцікавилися у адвокатки, чи дійсно чоловікам віком 25–60 років, які не відвідували ТЦК і не мають додатку «Резерв+», але були додані до реєстру «Оберіг», можуть автоматично надходити повідомлення про штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень.

«Я не здивуюся, якщо таке станеться. Бо зараз велика кількість людей, яка не перебувала на обліку, буде на нього автоматично поставлена. І штрафи можуть бути масовими, але кожну ситуацію варто розглядати окремо», — пояснює Таміла Алексик.

Вона зауважує, що при цьому процедура виписування штрафів буде як раніше. Та нагадує, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Тобто, у людини може з’явитися статус «у розшуку» у «Резерві+», і потім вона може сплатити штраф.

«Або ж людина матиме право оскаржити таке рішення. У чоловіка може бути поважна причина невідвідування ТЦК або ж відсутності „Резерву+“. Наприклад, у людини є телефон, але він ще кнопковий, таких людей, до речі, дуже багато, особливо по селах», — каже Таміла Алексик.

Оскарження штрафів будуть масовими

Вона розповідає, що у її практиці був випадок, коли чоловік виїхав за кордон і повідомив ТЦК про свій виїзд.

«Але у чоловіка немає на телефоні „Резерв+“. Така категорія людей теж є. Тому, якщо буде штраф, потрібно дивитися, як він був застосований. Якщо автоматично, і, скоріш за все, так воно і буде, тоді потрібно дивитися, чи можна його оскаржити. Бо на не завантаження додатку „Резерв+“ теж може бути поважна причина — у людини просто немає грошей на певну модель телефону або чоловік принципово не користується телефоном і фізично не може завантажити застосунок „Резерв+“. Тому я гадаю, що будуть масові оскарження виписаних штрафів», — підсумовує Таміла Алексик.

