"Твій день" дарує авто / пресслужба каналу "1+1"

Автомобіль у подарунок: за тиждень глядачі "1+1" зібрали мільйон гривень на благодійний проєкт

Автомобіль у подарунок: за тиждень глядачі "1+1" зібрали мільйон гривень на благодійний проєкт

Зібрані кошти будуть направлені на придбання обладнання для відділення акушерської кардіології Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

За шість днів глядачі "1+1" перерахували один мільйон гривень задля порятунку життів новонароджених та їхніх мам. Усе це - у рамках благодійної справи "Твоя мрія".

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Найбільше одноразово перераховували три тисячі гривень.

Благодійна справа триватиме до 15 грудня включно. Кожен внесок - від 200 гривень - піде на придбання обладнання для відділення акушерської кардіології Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

За добрі справи від шоу "Твій день" на "1+1" ще й можна отримати благодійний подарунок. Адже комп'ютерна програма серед усіх, хто долучиться, методом випадкових чисел обере щасливчика, який стане власником маленької червоної автівки.

Детальні умови благодійного проєкту читайте за цим посиланням.

Новини України: благодійна справа "Твоя мрія" – за 6 днів глядачі перерахували мільйон гривень

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