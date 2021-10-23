Автомобіль у подарунок: за тиждень глядачі "1+1" зібрали мільйон гривень на благодійний проєкт

Зібрані кошти будуть направлені на придбання обладнання для відділення акушерської кардіології Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.
За шість днів глядачі "1+1" перерахували один мільйон гривень задля порятунку життів новонароджених та їхніх мам. Усе це - у рамках благодійної справи "Твоя мрія".
Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Найбільше одноразово перераховували три тисячі гривень.
Благодійна справа триватиме до 15 грудня включно. Кожен внесок - від 200 гривень - піде на придбання обладнання для відділення акушерської кардіології Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.
За добрі справи від шоу "Твій день" на "1+1" ще й можна отримати благодійний подарунок. Адже комп'ютерна програма серед усіх, хто долучиться, методом випадкових чисел обере щасливчика, який стане власником маленької червоної автівки.
Детальні умови благодійного проєкту читайте за цим посиланням.