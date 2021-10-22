Автопортрет Фріди Кало виставлять на аукціон у Нью-Йорку: за скільки хочуть продати картину

Картину присвячено найбільшій любові Фріди - її чоловікові.
Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало піде з молотка в Нью-Йорку. Торги заплановані на 16 листопада.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Картина, яку намальовано в 1949 році, називається "Дієго і я". Вона присвячена найбільшій любові Фріди - її чоловікові Дієго Рівері.
Востаннє, а це п'ять років тому, портрет оцінили у 8 мільйонів доларів. Однак, цього разу за нього планують виручити не менше 30 мільйонів. У такому разі він стане найдорожчою картиною мисткині.