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Автору пісні "Ой летіли дикі гуси" встановили іменну зірку у Києві

Автору пісні "Ой летіли дикі гуси" встановили іменну зірку у Києві

ТСН.ua

Також зірки відкрили Оксані Білозір, Наталії Шелепницькій та Іво Бобулу.

Пам’ятаєте пісню "Ой летіли дикі гуси"? А "Скрипка грає": їхньому авторові, легендарному композиторові Ігореві Покладу урочисто заклали іменну Зірку у Києві.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 18 вересня.

Сам маестро, автор сотень композицій, був на урочистостях і сказав, що щасливий.

Також зірки відкрили Оксані Білозір, Наталії Шелепницькій та Іво Бобулу. Усі вони кажуть, що секрет популярності - у відданості публіці і музиці.

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