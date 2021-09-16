Автотроща у Боярці: дорога засипана битим склом та уламками

Про загиблих і постраждалих, як і про причини аварії, наразі не повідомляється.
У четверг, 16 вересня, під Києвом у Боярці в аварію потрапили одразу п'ять машин.
Про це повідомив кореспондент ТСН.ua з місця подій.
Інцидент стався на перехресті вулиць Білогородської та Соборності. Про загиблих і постраждалих, як і про причини автотрощі, наразі не повідомляється.
На кадрах відео можна побачити, що проїзджа частина дороги засипана битим склом та уламками потрощених автівок.
На місці знаходяться карети "швидкої", працює поліція.
Нагадаємо:
- Раніше у місті Боярка пожежа знищила притулок для безхатченків. Полум'я було видно з-за дахів сусідніх будинків.
- Також у Боярці під Києвом пролунав потужний вибух, внаслідок якого було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автівки, вікна та паркани п'яти найближчих будинків. Загинула людина.