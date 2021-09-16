Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Автотроща у Боярці: дорога засипана битим склом та уламками

Автотроща у Боярці: дорога засипана битим склом та уламками

ТСН.ua

Про загиблих і постраждалих, як і про причини аварії, наразі не повідомляється.  

У четверг, 16 вересня, під Києвом у Боярці в аварію потрапили одразу п'ять машин.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua з місця подій.

Інцидент стався на перехресті вулиць Білогородської та Соборності. Про загиблих і постраждалих, як і про причини автотрощі, наразі не повідомляється.  

У Боярці сталася масштабна ДТП за участю п'ятьох автівок

У Боярці сталася масштабна ДТП за участю п'ятьох автівок

На кадрах відео можна побачити, що проїзджа частина дороги засипана битим склом та уламками потрощених автівок. 

На місці знаходяться карети "швидкої", працює поліція.

Нагадаємо:

Наступна публікація