Автотроща у Боярці: дорога засипана битим склом та уламками

Автотроща у Боярці: дорога засипана битим склом та уламками

Про загиблих і постраждалих, як і про причини аварії, наразі не повідомляється.

У четверг, 16 вересня, під Києвом у Боярці в аварію потрапили одразу п'ять машин.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua з місця подій.

Інцидент стався на перехресті вулиць Білогородської та Соборності. Про загиблих і постраждалих, як і про причини автотрощі, наразі не повідомляється.

У Боярці сталася масштабна ДТП за участю п'ятьох автівок

На кадрах відео можна побачити, що проїзджа частина дороги засипана битим склом та уламками потрощених автівок.

На місці знаходяться карети "швидкої", працює поліція.

Нагадаємо:

Раніше у місті Боярка пожежа знищила притулок для безхатченків. Полум'я було видно з-за дахів сусідніх будинків.

Полум'я було видно з-за дахів сусідніх будинків. Також у Боярці під Києвом пролунав потужний вибух, внаслідок якого було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автівки, вікна та паркани п'яти найближчих будинків. Загинула людина.

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